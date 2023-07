di Gabriele Censi

Edilcasa Caccamo celebra i suoi 60 anni di attività con una tavola rotonda e una festa preceduta dal taglio del nastro del nuovo “Centro lavorazione legno strutturale” in un capannone acquistato in contrada Le Grazie nel comune di Tolentino, senza ulteriore consumo di suolo. In coerenza con la scelta di percorrere la via della sostenibilità, ambientale ed energetica. “Legame” è la parola chiave per l’evento di sabato scorso primo luglio, iniziato appunto con l’inaugurazione a Tolentino e proseguito poi nella sede storica di Caccamo di Serrapetrona. Presenti i sindaci Silvia Pinzi di Serrapetrona e Mauro Sclavi di Tolentino e altri primi cittadini del territorio.

La storia inizia nel 1963 per volontà di Ernesto Francesconi, Mario Sambuco e Giuseppe Eustacchi con al loro fianco Rita Sambuco e prosegue nel segno dei legami familiari: «Siamo cresciuti ma abbiamo mantenuto anche con dipendenti e collaboratori questo senso della famiglia che è il nostro segreto – spiega il presidente e amministratore delegato Claudio Eustacchi – insieme al legame con tutto quello che gira intorno al territorio nel rispetto dei nostri luoghi bellissimi. Questo è il momento anche dei ringraziamenti a partire dai fondatori fino a tutti coloro che ci hanno accompagnato, collaboratori, clienti e fornitori che sono dei veri partner. Per il futuro quella di Tolentino è una tappa importante con un centro lavorazione dedicato alla ricostruzione»

La tavola rotonda è stata dedicata al tema “Evoluzione, integrazione, ambiente, ricostruzione post sisma e rapporto con il territorio” con la presenza del rettore Unicam Claudio Pettinari, del presidente di Confindustria Sauro Grimaldi, del presidente Ance Marche Stefano Violoni, del direttore Usr Marche Marco Trovarelli, Emanuele Biggi – Naturalista, Fotografo e Conduttore Rai (nello show room della Edilcasa allestita anche una mostra a cura dell’associazione Photonica organizzatrice dell’Appennino foto festival), Orietta Varnelli, il sindaco di Caldarola Luca Giuseppetti e i citati sindaci di Serrapetrona e Tolentino, moderatrice Manuela Berardinelli.

