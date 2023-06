Un flash mob operistico come regalo di laurea. A riceverlo è stata Alessia Nocelli che si è laureata ieri in Scienze della Formazione all’Università di Macerata. Mentra stava festeggiando con i suoi amici in piazza della Libertà a Macerata l’ambizioso traguardo, le si sono avvicinati un ragazzo e una ragazza e hanno iniziato a cantare arie d’opera.

Il baritono Gianluca Ercoli e il soprano Fiammetta Tofoni sono stati “arruolati” da Giuseppe Romano, negoziante del centro, proprio per donare ad Alessia un flash mob d’eccezione. Da “Là ci darem la mano” del Don Giovanni di Mozart fino a “O sole mio”, i due cantanti hanno lasciato il segno. Alessia si è infatti commossa, è la magia della musica.