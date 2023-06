“Con Biagio uniti per ricordare e donare”, è l’evento benefico che si terrà allo Stadio della Vittoria venerdì 23 giugno, a partire dalle 20.

Il comitato di organizzazione “Con Biagio”, in collaborazione con l’Us Tolentino 1919 SSDe con il patrocinio del Comune di Tolentino promuove questa significativa iniziativa che mira a sensibilizzare e sostenere le attività delle associazioni Omphalos e Prossimamente, che si dedicano all’assistenza e al sostegno dei ragazzi con disabilità e autismo. Con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e diffondere la consapevolezza, l’evento prevede un emozionante quadrangolare di calcio che coinvolgerà giocatori ed allenatori provenienti dalle squadre Elfa Tolentino, Caldarola, Juve Club, US Tolentino, il gruppo Fedelissimi e L’Amicizia 1998. Tutte squadre dove Biagio Micari, rappresentante di commercio e presidente dell’Elfa Tolentino, morto a marzo, ha dato il suo contributo negli anni come sostenitore, dirigente e direttore sportivo.

Durante la serata, i giocatori delle squadre partecipanti e ovviamente il pubblico presente saranno chiamati a dare il massimo in campo per offrire un’esperienza sportiva coinvolgente e di grande divertimento. Oltre alla competizione, l’evento rappresenta un’opportunità per la comunità di dimostrare la propria solidarietà e generosità. Previste due partite con due tempi della durata di 25 minuti. Le vincenti si sfideranno in un avvincente torneo ai rigori. La serata verrà condotta da Luca Romagnoli con interventi dedicati di Ester di Troia, Mario Sposetti e Diego Cartechini. I proventi dell’evento saranno devoluti interamente alle associazioni Omphalos e Prossimamente per supportare le loro attività a favore dei ragazzi con disabilità e autismo. “Con Biagio Uniti per Ricordare e Donare” è un’occasione unica per unire la Comunità di Tolentino e oltre, offrendo una giornata di sport, solidarietà e sensibilizzazione sull’argomento.