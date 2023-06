Arriva questa sera in consiglio a Civitanova l’approvazione della variante urbanistica per la realizzazione di un’area commerciale all’ingresso sud della città. Dietro alla Serra dovrebbe sorgere una concessionaria d’auto. Ma la commissione urbanistica ha già bocciato la variante che ora rischia di arenarsi anche in consiglio se non ci sarà la maggioranza.

Ad essere molto critico sul progetto, insistendo da mesi che quella zona è a rischio esondazione è l’ingegnere Giorgio Medori che chiama a monito i fatti recentissimi di Cantiano, Senigallia e della Romagna.

«Queste tre inondazioni in soli otto mesi, non hanno insegnano nulla- dice – anzi addirittura si sfida la natura riducendo i vincoli idrogeologici esistenti per costruire. Ciò accade a Civitanova dove è stata adottata una variante al Prg che, anche con il parere della commissione urbanistica contrario di questi giorni, andrà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva. A Civitanova si va controcorrente, cioè invece di mantenere o aumentare i vincoli idrogeologici, si riducono illegittimamente.

La zona a sud della città vicino alla rotonda prima del fiume Chienti, individuata dal piano regolatore a verde parco produttivo diventa edificabile con 3400 mq di superficie commerciale senza rispettare il vincolo Ppar del fiume Chienti che alla foce è di 175 ml dalle sponde, con inedificabilità assoluta. In aggiunta si vorrebbe realizzare un parcheggio pubblico in area a rischio piano assetto idrogeologico al massimo di esondazione, proibito dalle norme. I consiglieri comunali che andranno al voto devono essere pienamente coscienti della responsabilità che si assumono con l’approvazione definitiva di questa variante assurda ed illegittima».