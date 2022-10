Concessionaria di auto vicino al fiume,

Micucci: «Un altro bel cumulo di cemento

Gli assessori cambiano, le varianti restano»

CIVITANOVA - Arriva lunedì in consiglio comunale l'atto che riguarda l'area compresa fra il ristorante La Serra e il Chienti. Critico il capogruppo del Pd: «L'alluvione che poche settimane fa ha messo in ginocchio la nostra regione non ha insegnato nulla»

«In arrivo altri 3500 metri quadrati in riva al fiume, Civitanova ed i civitanovesi sentivano proprio la mancanza di una bella variante urbanistica che portasse altro cemento lungo il fiume Chienti». A dirlo è il capogruppo del Pd Francesco Micucci commentando la variante che arriverà lunedì sera in consiglio comunale. L’area oggetto della richiesta di variante è quella compresa fra il ristorante La serra ed il ponte ferroviario: «ecco che una zona con potenzialità di verde, parcheggi e servizi pubblici si trasforma in bel cumulo di cemento – prosegue Micucci – altra cubatura commerciale di cui la città abbonda, per aprire una concessionaria di auto, come se non ci fossero zone già sufficientemente ampie in città da destinare a questo scopo. Una variante utile solo ad incentivare i rischi di esondazione nella zona sud della città, l’alluvione che poche settimane fa ha messo in ginocchio la nostra regione non ha insegnato nulla, utile solo ad aumentare un traffico già caotico nella zona sud di Civitanova, dove nei prossimi anni sorgeranno ulteriori complessi commerciali. Il vantaggio per Civitanova è nulla di più di quello che il sindaco potrebbe realizzare già adesso con risorse contenute, lasciando immutata la destinazione attuale: alcuni parcheggi e un collegamento col futuro ponte ciclo-pedonale che dovrebbe sorgere in zona. Il solito fumo negli occhi per coprire l’ennesima speculazione edilizia, di gente che viene da fuori a conquistare e speculare. Invertendo l’ordine degli assessori il prodotto non cambia, varianti, varianti, varianti».

