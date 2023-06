di Giorgio Fedeli

Nottata di lavoro e di soccorsi senza sosta, quella appena trascorsa, per i vigili del fuoco e gli operatori del 118 nel Fermano. Un’auto a fuoco a Sant’Elpidio a Mare, un principio di incendio in un appartamento a Porto San Giorgio e due incidenti stradali, uno a Capodarco e l’altro a Sant’Elpidio a Mare. Tre ragazzi soccorsi e trasportati a Torrette.

Ma andiamo con ordine. Il primo incendio è avvenuto intorno alle due di questa notte a Luce Cretarola, Sant’Elpidio a Mare. La vettura, una Mercedes classe A, era parcheggiata quando intorno alle tre sono divampate le fiamme. Subito è scattata da parte dei residenti la chiamata al 115 anche perché vicino a quell’auto c’erano altri veicoli posteggiati. I vigili del fuoco sono subito arrivati sul posto e hanno domato le fiamme. Incendio particolarmente pericoloso non solo per la presenza delle abitazioni e delle auto circostanti ma anche perché il fuoco ha danneggiato anche una conduttura del gas che infatti è stato interrotto. Si è temuto anche per alcuni contatori vicini. Ancora presto per stabilire le cause del rogo.

Intorno alle 4,15, quindi circa un’ora dopo, a Capodarco in via Valleoscura un’auto, una Hyundai Genesis, si è ribaltata. All’interno due ragazzi che sono stati soccorsi dalla Croce Verde di Fermo e dall’automedica. Le condizioni dei due ragazzi non destano particolari preoccupazioni ma data la dinamica dell’incidente gli operatori dell’emergenza hanno comunque optato per il trasferimento all’ospedale di Ancona. Sul posto sono rimasti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Una volta conclusi i rilievi la vettura è stata recuperata dal soccorso stradale EuroSos mentre a pulire la carreggiata ci ha pensato la SA Sicurezza&Ambiente.

Ma non finisce qui. Giusto il tempo di intervenire e via altra chiamata da Sant’Elpidio a Mare dove intorno alle 6,30 una vettura, una Seat Ibiza condotta da una ragazza, è finita in una scarpata andando a schiantarsi contro un albero, finendo poi in una strada sottostante. Sul posto, lungo strada Cascinare, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori della Croce Azzurra Sant’Elpidio a Mare e dell’automedica, i carabinieri. La giovane è stata estratta dalle lamiere accartocciate, non senza qualche difficoltà. Una volta medicata e stabilizzata, è stata trasferita anche lei per accertamenti a Torrette.

Da lì a circa mezz’ora altra chiamata al 115 per un principio di incendio in un appartamento a Porto San Giorgio. Vigili del fuoco sono arrivati le fiamme erano già state spente dagli inquilini. E’ successo all’interno di una stanza, smassato il materiale presente per scongiurare qualsiasi ulteriore focolaio e controllata sia la temperatura che l’eventuale presenza di monossido. All’interno dell’appartamento si trovavano madre e figlio che, solo in via precauzionale, avendo inalato del fumo, hanno ritenuto opportuno recarsi all’ospedale per un controllo.

Come se non bastasse, i vigili del fuoco intorno alle 4,30 ci sono intervenuti anche a Fermo per liberare un gatto che era rimasto incastrato all’interno di una grondaia. Ad allungare la lista degli incidenti registrati nelle ultime ore nel Fermano anche uno scontro a Porto San Giorgio, all’incrocio tra via Petrarca e via Martiri di Cefalonia nel tardo pomeriggio di ieri. Lì infatti un’auto e una bici sono entrate in collisione con la ragazza in sella alle due ruote a riportare qualche contusione ma, a quanto pare, fortunatamente nulla di grave.