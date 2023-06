Il sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli, insieme al vice presidente della Provincia di Macerata con delega alla viabilità Luca Buldorini e al Commissario regionale della Lega Mauro Lucentini, ha incontrato oggi il vice presidente del Consiglio e Ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile Matteo Salvini.

L’incontro, che si è svolto ad Appignano, ha visto anche la partecipazione di una rappresentanza del mondo imprenditoriale, industriale e artigianale locale e ha rappresentato un momento significativo per fare la sintesi degli interventi sulle infrastrutture che si stanno portando avanti a Macerata e sull’intera provincia.

Parcaroli e Salvini hanno discusso del progetto della Mattei-La Pieve, dell’imminente completamento del Centro Fiere di Villa Potenza, dell’intervalliva Tolentino-San Severino e della strada Valpotenza per la quale è stato già istituito un tavolo di lavoro provinciale insieme alle associazioni di categoria, i sindacati e le Università di Macerata e Camerino.

«In merito a questo ultimo aspetto il Ministro Salvini, che ringrazio per aver dimostrato la massima attenzione e disponibilità, ha sottolineato tutto il suo impegno per dare un’imminente risposta alla nostra richiesta di confronto e incontro a Roma con i rappresentanti di Autostrade – ha commentato Parcaroli -. Insieme al vice premier abbiamo parlato del ridisegno della viabilità locale con lo sblocco dei cantieri e della nuova programmazione viaria e infrastrutturale che rappresenta il punto di partenza per lo sviluppo dell’economia e del contesto sociale di un intero territorio».