MACERATA - L'esponente leghista dell'esecutivo Meloni oggi ha fatto visita in Provincia. Il presidente Parcaroli: «Siamo pronti a portare avanti progetti importanti. Inseriremo anche il casello di Potenza Picena, così come sarà utile avere una viabilità adeguata a sostegno delle attività del nuovo Centro Fiere»

«L’Italia deve tornare ad accettare le sfide. Il Governo c’è, è disponibile a dare una mano e ad aprire i tavoli di interlocuzione per portare avanti un progetto, condiviso dal territorio e dagli enti locali, sia per quanto riguarda il tema dell’assetto idrogeologico della vallata, sia per andare a ridisegnare un’arteria che possa essere funzionale al rilancio della provincia».

Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi (Lega), intervenuto oggi nella sala consiliare della Provincia, ha assicurato il sostegno del Governo per il rilancio della vallata della Potenza. Accolto dal presidente Sandro Parcaroli, dal vicepresidente Luca Buldorini, dall’ex deputato leghista Mauro Lucentini, il viceministro si è confrontato anche con i rappresentanti delle associazioni del territorio: Cna, Coldiretti, Confindustria, Confartigianato e Confcommercio Marche Centrali. Presenti all’incontro anche la consigliera regionale Anna Menghi, la consigliera provinciale Laura Sestili e gli assessori del Comune di Macerata, Oriana Piccioni, Laura Laviano e Andrea Marchiori.

«Fin dal primo momento in cui ci siamo insediati abbiamo aperto un confronto con le associazioni di categoria e con il territorio perché lo sviluppo viario della vallata del Potenza è un argomento che non può più essere rinviato, il progetto di ammodernamento non è soltanto un’opera pubblica ma lo strumento per potenziare l’economia della vallata, del territorio maceratese – ha detto Parcaroli – Ringrazio il viceministro Rixi per essere qui oggi e per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Siamo pronti a portare avanti progetti importanti e a presentarli ai tavoli del Governo e della Regione per avere il loro supporto. Inseriremo anche il casello di Potenza Picena, così come sarà utile avere una viabilità adeguata a sostegno delle attività del nuovo Centro Fiere». Sandro Parcaroli insiste sul tema opere pubbliche, finanziamenti, progetti: «Non ci sono solo i fondi del Pnrr, il viceministro ha dato assicurazioni in questo senso, appunto sulla possibilità di accedere ad ulteriori fondi per rendere competitivo ed attrattivo il territorio. Ho avuto un incontro con i vertici Anas e anche da loro ho ricevuto sostegno, anche loro sono pronti a sostenere i nostri progetti. Siamo operativi, è il tempo di dare le risposte giuste ai cittadini che le attendono da decenni. Agli imprenditori che già operano in quella zona e sono penalizzati per esempio da una dotazione infrastrutturale inadeguata».

«Mi associo ai ringraziamenti del presidente al viceministro Rixi per essere oggi a Macerata – ha aggiunto Buldorini – e ringrazio anche i rappresentanti delle associazioni intervenute perché negli ultimi due anni ci hanno supportato in questa responsabilità che ci siamo assunti nell’avviare un nuovo sviluppo per la vallata del Potenza. Al momento del nostro insediamento, infatti, ci siamo trovati senza un progetto da utilizzare per poter cogliere tutte le opportunità che il momento storico, ma soprattutto la filiera istituzionale tra Governo, Regione e Provincia, ci mettono a disposizione. Così abbiamo deciso, seguendo il principio dell’essere squadra, di lavorare insieme agli altri attori del territorio a un progetto per una nuova infrastruttura, che riesca a collegare inizialmente Macerata con il nuovo casello che verrà realizzato a Porto Potenza, che non sia solo innovativa dal punto di vista strutturale, ma che preveda anche un focus sulla messa in sicurezza del fiume Potenza. Vogliamo recuperare quel gap che si è accumulato negli anni e che ha bloccato interi territori. Credo che con il sostegno del viceministro Rixi e il contributo di tutta la filiera governativa potremo ampliare quel tavolo di confronto già avviato facendo sedere anche i rappresentanti di Autostrade, Anas per lavorare tutti insieme e dare finalmente quelle risposte che per troppo tempo sono mancate».