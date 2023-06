Arnold, camminando di sede in sede, è arrivato anche Matelica dove è stato accolto allo stadio comunale-centro sportivo Giovanni Paolo II dal sindaco Massimo Baldini che, tra l’altro, ha un trascorso da ottimo calciatore, e dall’assessore Graziano Falzetti, esperto di pallacanestro.

«Il lupetto Arnold si trova a suo agio a Matelica, infatti, qui è presente la facoltà di Medicina Veterinaria al cui interno si trova anche l’ospedale veterinario che ha ottimi professionisti, testimonianza di una presenza molto importante dell’università di Camerino – si legge in una nota -. Proprio allo stadio comunale di Matelica visitato da Arnold si disputeranno gli incontri di calcio e nel centro sportivo che ospita le partite del Matelica Calcio, società di grande tradizione riportata agli onori delle cronache sportive dall’imprenditore Mauro Canil e guidata dalla presidente Sabrina Orlandi, si confronteranno otto squadre in undici incontri. Già da martedì 20 giugno alle 10 si disputerà il primo incontro tra Cus Lecce e Cus Sassari e venerdì 23 alle 17,30 ci sarà la finalissima per il primo e secondo posto».