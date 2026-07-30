Parco dell’Amicizia chiuso di notte
«Per tutelare residenti e decoro dell’area»

PORTO RECANATI - L'annuncio del sindaco Andrea Michelini: «Il provvedimento scatta oggi ed è valido fino al 31 dicembre. La violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro»

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Andrea Michelini

Il sindaco Andrea Michelini

Scatta il divieto di accesso al Parco dell’Amicizia. Ad annunciarlo il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini. Il provvedimento scatta oggi ed è valido fino al 31 dicembre.

Non sarà più possibile frequentare il parco «dalle 20 alle 6 del mattino successivo. Il provvedimento è stato adottato per tutelare la sicurezza, il decoro dell’area e la tranquillità dei residenti, a seguito di ripetuti episodi di schiamazzi, abbandono di rifiuti e bottiglie di vetro».

Il sindaco fa sapere che «la violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro».


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