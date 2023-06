Continua il viaggio di Arnold, mascotte dei Campionati nazionali universitari Camerino 2023 Alte Valli del Chienti e del Potenza, negli impianti sportivi che saranno sede di gara e ieri è stata la volta di Pieve Torina.

Accolto calorosamente dal sindaco Alessandro Gentilucci, il lupetto Arnold ha contribuito a colorare la giornata già vivace in quanto a Pieve Torina ospitava Fabulando, una manifestazione per i giovani che sottolinea l’attenzione di Pieve Torina per le famiglie di tutto il territorio. Nel parco Rodari dove si è tenuta la manifestazione Fabulando ci sono due statue “La cicala e la formica” di Nazzareno Rocchetti, pittore, scultore, artista a tutto tondo che è molto vicino al Cus Camerino, ma più in generale al mondo sportivo del Cusi e delle universiadi; il maestro Rocchetti omaggerà i Cnu con alcune delle sue creazioni realizzate appositamente per questo importante evento sportivo.

L’attenzione alle famiglie e ai giovani è evidente anche dagli impianti sportivi che sono stati realizzati anche a supporto delle scuole, come nel caso della palestra dove si svolgeranno i campionati.

La presenza dei Cnu sarà in grande stile perché qui a Pieve Torina si terranno gli incontri di scherma disciplina che, in particolare nelle Marche, ma in generale per l’Italia, è stata una delle discipline sportive di grande eccellenza; ricordiamo il forte legame di Valentina Vezzali con il nostro territorio.

Pieve Torina ha una forte storia negli sport tradizionali e ricordiamo l’importante attività del presidente della Figest Enzo Casadidio; anche per tale motivo è stato scelto di disputare gli incontri di calcio balilla proprio a Pieve Torina.