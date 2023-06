Il lupetto Arnold, infaticabile, è ancora in viaggio per riscaldare l’atmosfera dei campi di gara dei Campionati Nazionali Universitari 2023 ha raggiunto Castelraimondo.

Castelraimondo ha un’importante tradizione storica nel tennis e nel Basket avendo da molti anni squadre e atleti attivi in questi sport con numerosi praticanti.

Il sindaco Patrizio Leonelli ha fatto da Cicerone e ha accompagnato Arnold, i ragazzi e Stefano Belardinelli, presidente del Centro Universitario Sportivo di Camerino, nella visita agli impianti; in particolare, Arnold ha visitato i campi da tennis, il palazzetto del basket e il campo da calcio che, per l’occasione vedrà l’esordio del Rugby, grande novità per Castelraimondo, supportato dall’assessore Edoardo Bisbocci.

Castelraimondo è un importante punto di supporto logistico per l’Università di Camerino che con la stazione ferroviaria agevola gli spostamenti da e per Camerino e con il Lancianoforum assicura la presenza di spazi per manifestazioni e seminari venuti meno dopo il terremoto. Grande unione di territorio per ospitare il più grande evento sportivo universitario nazionale di Federcusi.