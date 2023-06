E’ piombata con l’auto, una Micra, dentro la stazione di Fabriano dopo aver sfondato la vetrata della sala d’aspetto per poi finire sui binari. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 e i primi ad accorrere sono stati gli agenti della Polfer, in servizio nello scalo, che hanno immediatamente fatto bloccare la circolazione ferroviaria sul primo binario e quindi assistito l’automobilista, una donna di circa 70 anni. Richiesto anche l’intervento di 118 e vigili del fuoco.

Fortunatamente nessuna persona in attesa del treno è rimasta investita o coinvolta. La donna alla guida è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale in gravi condizioni. Un’altra signora è stata invece soccorsa, sempre sul luogo, a seguito dello spavento nel vedere sfrecciare l’auto a poca distanza dal punto in cui si trovava. Stando a una prima ricostruzione, la donna avrebbe avuto l’incidente a seguito di un malore accusato alla guida.