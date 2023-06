Lucho Zornetta rinforza l’attacco della Med Store Tunit. Lo schiacciatore italo-argentino approda per la prima volta nelle Marche e aggiunge esperienza al roster biancorosso. Classe ’93, Zornetta comincia la sua carriera al Boca Juniors ma in Argentina veste diverse maglie di Serie A oltre a quella della Nazionale e vince premi importanti, di squadra e personali: nel 2010 conquista la Coppa Argentina ACLAV, nel 2014 il bronzo alla Coppa Panamericana, ai South American Championship U21 del 2012 viene premiato per la migliore ricezione, poi vince l’oro ai Giochi Sudamericani e la Coppa Desafio ACLAV nel 2018. L’Abba Pineto lo porta in Italia nella stagione 2020/2021, poi si trasferisce a Sabaudia dove resta fino allo scorso campionato, sempre in Serie A3.

Questo è la tua quarta stagione in Italia ma la prima nelle Marche, «Sono contento di poter far parte di una società storica come quella di Macerata – conferma Lucho Zornetta – . Ricordo ancora il Banca Macerata Forum quando ci giocai per un’amichevole al mio primo anno in Italia, è un palazzetto bellissimo e importante per la pallavolo italiana. Arrivo in un progetto ambizioso, ne ha parlato a lungo anche con il coach Castellano, degli obiettivi che la squadra si è prefissata, del tipo di volley che vogliamo portare in campo». Nei passati campionati hai avuto modo di scontrarti più volte con alcuni dei nuovi arrivati a Macerata, «Con Casaro e Marsili abbiamo giocato tante volte nel Girone Blu quando ero a Sabaudia. Mi sono sentito con Marsili durante la trattativa per venire a Macerata e sono molto contento di ritrovare lui e conoscere il resto della squadra».