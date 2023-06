Treia ha celebrato sabato la propria storia musicale dal 1808 ai giorni d’oggi. Il teatro comunale, coinvolto ovviamente nella storia, ha visto l’adesione di molti cittadini.

La serata è stata distinta in due parti anche se la prima parte riservata alla presentazione del libro “La musica a Treia tra Otto e Novecento: studio del fondo Montebello, delle fonti musicali e dei documenti d’archivio. Con la storia della banda dalle origini ai giorni nostri”.

La pubblicazione, edita nel 2022 dall’Accademia e curata da Sofia Fattorillo, descrive le attività musicali nel Comune di Treia fin dal 1808; da quella data, passando per la fondazione della banda cittadina nel 1845, sono numerosissime le notizie sulla musica presenti nell’Archivio storico comunale, conservato nei locali dell’Accademia, che hanno permesso di ricostruire la storia delle istituzioni musicali della città: la banda, la cappella musicale, in parte il Teatro Comunale, nonché la presenza e, a volte, l’attività, di alcune personalità locali. Tra queste risalta quella di Oliviero Montebello, direttore di banda che visse e lavorò a Treia.

Alcuni brani in versione integrale sono stati presentati al pubblico dal Quartetto preparato dal M° Michele Mangani “Saxophonie”, formato da giovani del conservatorio di Pesaro; in particolare è stato eseguito brano inedito “Quartetto in fa per saxofoni” di Oliviero Montebello.

Dopo i saluti di David Buschittari, vice sindaco di Treia, Cinzia Cecchini, presidente dell’Accademia Georgica, Daniele Cherubini, presidente della Banda musicale “Città di Treia”, Paolo Peretti – musicologo e storico e Sofia Fattorillo – Bibliotecaria musicale e autrice del volume, la serata è proseguita con il tradizionale concerto della banda cittadina, composta anche da molti giovani e diretta da Arianna Aureli. A conclusione, la banda musicale “Città di Treia” ha voluto consegnare dei diplomi di merito sia alle “vecchie colonne” che ai numerosi giovanissimi, i quali con disciplina e passione arricchiscono la banda rappresentandone il futuro.

«La serata – si legge in una nota dell’accademia – tra l’altro ha voluto sottolineare l’importanza delle bande musicali, che nella storia delle nostre piccole comunità, hanno ricoperto un loro ruolo importante, perché con la loro ramificazione territoriale, hanno rappresentato un potente strumento di coesione sociale e di servizio civico, soprattutto nei secoli scorsi, in quanto, grazie alla banda, la musica colta poteva essere portata alla conoscenza di massa.

Non bisogna dimenticare l’importantissimo ruolo di aggregazione che ricopre la banda, oggi più che mai offrendo altresì l’occasione ai giovani di impegnare il loro tempo libero in un’attività piacevole e ricca di stimoli come lo è la musica.

La banda ancora oggi è conservazione della tradizione popolare: “un autentico bene storico per la comunità”, una tradizione culturale che vive ed è reale e che deve essere sostenuta.

Durante la serata è stata distribuita gratuitamente la pubblicazione che, come per altre edite dall’Accademia Georgica, è stata realizzata con la condivisione e il contriburo del Ministero della Cultura “Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali”. La stessa è stata ospite ala salone del libro di Torino»

La conduzione della serata è stata affidata a Fabio Macedoni dell Compagnia “Fabiano Valenti”