Frontale tra moto, due feriti a Torrette. E’ successo verso le 10,30 a San Severino, in località Serripola. I due, uno di 31 anni e l’altro di 44, erano con le moto da enduro sul percorso sterrato che va verso Gagliole. Uno era con un gruppo d’amici, l’altro pare da solo. All’improvviso, all’altezza di una curva coperta, lo scontro.

Un frontale, che ha sbalzato entrambi dalla sella. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118 e carabinieri della Compagnia di Tolentino per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Viste le condizioni dei due, è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza. I soccorritori si sono calati col verricello per trasferire uno dei due sull’elicottero. L’altro invece è stato soccorso con l’ambulanza. Entrami sono stati trasferiti a Torrette in gravi condizioni, non dovrebbero essere comunque in pericolo di vita.