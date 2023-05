di Monia Orazi

Sandro Botticelli è stato riconfermato sindaco di Gagliole, alla guida della lista “SiAmo Gagliole” con il 94,85% delle preferenze, 276 voti su 291 validi. Lo sfidante Giulio Zamparini, alla guida della lista “Gagliole Unito” si è fermato a 15 preferenze pari al 5,15 del totale dei voti. Dodici sono state le schede nulle, 4 quelle bianche, l’affluenza complessiva è stata pari al 40,61 per cento con 307 votanti complessivi, contro il 49,79 di cinque anni fa. Lo spoglio è terminato alle 17.20

Ecco le preferenze delle liste. SiAmo Gagliole: Leandro Magnapane 46, Paolo Piatanesi 46, Matteo Falzetti 43, Valerio Venanzio Strappaveccia 40, Fabio Aquila 26, Laura Grespini 11, Erika Vitanzi 19, Mauro Orazi 11, Rebecca Ciciani 6, Rita Lini 4 . Gagliole Unito: Giovanni Bartocci 1 voto, Maurizio Della Mora 2, Catia Eliana Gentilucci 3, zero preferenze i restanti (Pietro Mosciatti, Gabriele Negroni, Franca Passarelli, Antonio Riganelli, Stefania Simoncini, Annalisa Talpacci).

In Consiglio siederanno come consiglieri di maggioranza: Leandro Magnapane, Paolo Piatanesi, Valerio Venanzo Strappaveccia, Matteo Falzetti, Fabio Aquila, Erika Vitanzi, il settimo posto dovrebbe essere per Mauro Orazi più anziano, che ha ottenuto voti pari con Laura Grespini. Per la minoranza siederà in consiglio Giulio Zamparini, Catia Eliana Gentilucci e Maurizio Della Mora.

Ecco il commento a caldo di Botticelli: «Sono molto soddisfatto di questo risultato, auspicavo la vittoria per il lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni. Abbiamo avviato tanti progetti, con i fondi del Pnrr, i cui lavori sono stati appena iniziati, vorrei vederli terminati, anche per la soddisfazione di poterli condividere con la cittadinanza. Un altro punto fondamentale è la ricostruzione post terremoto, Gagliole ha ottenuto 7 milioni e 334mila euro di fondi dal commissario straordinario alla ricostruzione». Botticelli annuncia progetti per giovani ed anziani: «Per i giovani ho in mente la realizzazione di una struttura dedicata allo sport e anche alla scuola, una particolare attenzione verso gli anziani con l’attivazione di servizi sociali più efficaci, per evitare il loro isolamento e fornire assistenza. Puntiamo tutto sul turismo, vogliamo valorizzare il territorio, vogliamo ricostruire la rocca Varano, dal punto di vista strutturale perché è stata danneggiata dal sisma, Gagliole è stato inserito dalla Regione tra i borghi storici delle Marche».

Il riconfermato sindaco non si sbilancia sui nomi della giunta, ma alcuni rumors vorrebbero assessore Piatanesi o Magnapane che sono i due più votati a pari merito, in giunta anche una donna, il nome più accreditato potrebbe essere Laura Grespini: «Riguardo alla giunta sarà importante rispettare le pari opportunità, le donne hanno uno sguardo più ampio sulla realtà. Ancora non ho un’idea precisa, ma terrò conto dei risultati elettorali ed ascolterò i consiglieri. Il sindaco ha prerogativa di scegliere anche assessori esterni. Il rapporto con gli altri comuni e con gli altri sindaci è stato sempre molto stretto negli anni. L’idea è comunque di mantenere questi rapporti molto stretti, perché come si dice l’unione fa la forza e il territorio ha avuto dei risultati consistenti proprio per questo affiatamento che si è avuto tra sindaci».

(ultimo aggiornamento alle 18,41)