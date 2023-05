E’ arrivato il momento del voto. Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 i cittadini sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e le nuove amministrazioni comunali. Lo spoglio inizierà lunedì subito dopo la chiusura delle urne. Nel Maceratese vanno al voto San Ginesio, Penna San Giovanni e Gagliole. Nelle Marche sono invece 15 i Comuni interessati in quattro province, solo nel Pesarese non ci sarà il rinnovo di alcuna amministrazione. Tra tutti quelli al voto spicca ovviamente Ancona, nel capoluogo sono già arrivati tutti i big della politica italiana a fare campagna elettorale: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani per il centrodestra, Elly Schlein per il Pd e Giuseppe Conte per il M5S.

Nei Comuni fino a 15mila abitanti, si potrà votare per un candidato sindaco o votare per una lista. Sulla scheda azzurra è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia. Le preferenze dei candidati consiglieri andranno scritte negli appositi spazi sotto al simbolo della lista votata. Andrà scritto il cognome o, per i casi di omonimia, nome e cognome. Nei Comuni fino a 5mila abitanti, come i tre del Maceratese, si potrà esprimere una sola preferenza.

A San Ginesio la sfida è tra Giuliano Ciabocco e Nicola Ferranti. Ciabocco, 59 anni, sindaco uscente e già responsabile dell’Ufficio turistico del Comune e vice presidente dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione, tenta il bis con la lista “San Ginesio Rinasce” composta da molti componenti dell’amministrazione in carica, capolista. Ecco i candidati consiglieri: Daris Belli, Maria Alessandrini detta Fausta, Leonardo Campugiani, Gualtiero Ciabocco, Angelamaria Mari, Michele Merelli, Sabrina Moglianetti, Andrea Morichelli, Francesco Paletti, Andrea Pazzelli, Sara Petetta e Giordano Saltari.

Ferranti, 35 anni, in passato alla guida dell’associazione tradizioni sanginesine e ora impegnato come referente politico di Azione per i Sibillini, guida la lista Comunità condivisa, capeggiata dalla consigliera di opposizione uscente Loredana. Ecco i candidati consiglieri: Loredana Nardi, Francesco Maria Compagnucci, Marco Scagnetti, Ester Merelli, Moreno Fortunati, Greta Gatti, Gabriella Sclavi, Daniele Francia e Alessia Bracci.

A Penna San Giovanni candidato unico, si tratta dal sindaco uscente Stefano Burocchi. Burocchi, 68 anni, consulente aziendale si è ripresentato alla guida della lista “Psg Burocchi sindaco”. Compongono la lista: Stefania Cardinali, Graziano Bascioni, Claudia Santancini, Ruggero Cutini Calisti, Mary Montevidoni, Luana Bassetti, Eleonora Lautizi e Iulian Gherman. Sei i nomi confermati dell’amministrazione uscente, i volti nuovi sono Eleonora Lautizi, Luana Bassetti e Iulian Gherman. L’unica sfida che Burocchi dovrà vincere è quella contro il quorum, dall’anno scorso il ministero degli interni ha stabilito che il numero dei votanti non deve essere inferiore al 40 per cento degli aventi diritto per considerare valide le elezioni amministrative ed i voti validi all’unica lista presentata non dovranno essere inferiori al 50 per cento dei votanti, altrimenti per il paese si aprirà la strada del commissario prefettizio.

E’ sfida a due pure a Gagliole. Sarà Giulio Zamparini a sfidare il sindaco uscente Sandro Botticelli. Zamparini, 35 anni, si è presentato a capo della lista “Gagliole Unito”. Nella sua squadra: Giovanni Bartocci, Maurizio della Mora, Catia Eliana Gentilucci, Pietro Mosciatti, Gabriele Negroni, Franca Passarelli, Antonio Riganelli, Stefania Simoncini e Annalisa Talpacci. Botticelli, 68enne ex funzionario dell’ufficio scolastico provinciale oggi in pensione, giunto alla fine del suo primo mandato è ora a caccia del bis con“ SiAmo Gagliole”. Ci sono tante conferme e qualche nome nuovo nella lista: Fabio Aquila, Laura Grespini, Erika Vitanzi, Rita Lini, Mauro Orazi, Leandro Magnapane, Valerio Venanzo Strappaveccia, Paolo Piatanesi, Matteo Falzetti e Rebecca Ciciani.

(redazione CM)