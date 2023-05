INCARICHI - Angelo Sciapichetti scelto dall'arcivescovo di Camerino Massara per l'Orac che amministra una serie di beni di proprietà

di Monia Orazi

Se c’è stato qualcuno immerso fino al collo nelle gravi problematiche dei primi due anni di emergenza post terremoto, quello è stato Angelo Sciapichetti, ex assessore regionale alla Protezione civile della giunta Ceriscioli. Da diverso tempo Sciapichetti, nel frattempo diventato segretario provinciale del Pd, è passato dall’altra parte della barricata. Continua ad occuparsi di terremoto, ma facendo i conti con la burocrazia che avvolge i progetti di ricostruzione. Il suo nome infatti appare su un decreto regionale, che ridetermina in 340mila euro il contributo per la ricostruzione di un immobile a Camerino in via Ugo Betti 39, di proprietà dell’Orac (Opera di religione Arcidiocesi Di Camerino) che amministra una serie di beni di proprietà dell’arcidiocesi camerte, di cui Sciapichetti risulta legale rappresentante.

Leggendo il documento si legge che è stato comunicato alla Regione, con una lettera del febbraio 2021, che a seguito delle dimissioni dell’avvocato Luciano Spinozzi, ora il legale rappresentante è Sciapichetti in persona, designato dall’arcivescovo Francesco Massara.

Sciapichetti, è un politico di lungo corso ed esperto amministratore di organizzazioni di categoria artigiane e del mondo cooperativo. È stato segretario provinciale e regionale della terza associazione di categoria dell’artigianato Casartigiani e presidente provinciale delle Confcooperative di Macerata, impegnato come storico presidente della Croce Verde di Macerata, presidente Aido e Avis. Attualmente è anche vicepresidente della cooperativa sociale di tipo B “Il nuovo sentiero”, che offre l’opportunità di lavorare a venti persone in situazione di grave difficoltà. Sul fronte politico Sciapichetti è appunto l’attuale segretario provinciale del Partito democratico nel Maceratese. Contattato, non ha voluto rilasciare dichiarazione in merito al suo incarico per l’Arcidiocesi.