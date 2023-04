VOLLEY - Domani alle 18,15 alla Blm Group Arena gara uno della serie che assegna il tricolore. Il talento biancorosso: «Non vedo l'ora di scendere in campo. Ci aspetta una partita dura ma affascinante»

Ultimo atto della SuperLega Credem Banca alle porte. Domani, lunedì 1 maggio (alle 18.15 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia) la Lube Civitanova sarà di scena contro l’Itas Trentino alla Blm Group Arena, già sold out, per gara 1 della finale scudetto al meglio dei cinque match.

I campioni d’Italia, detentori degli ultimi tre Scudetti e alla sesta finale di fila, hanno già sfidato nella resa dei conti i trentini: in gara unica del V-Day milanese 2011/12, con vittoria al tie break, e nella serie tricolore al meglio dei cinque incontri, vinta in tre gare nel 2017/18. Inoltre, i biancorossi si sono qualificati ai danni dell’Itas nelle Semifinali 2018/19, 2020/21 e 2021/22, che poi hanno portato alla vittoria conclusiva, mentre nella Semifinale 2009/10 furono i gialloblù a passare il turno.

In programma lunedì lo scontro diretto complessivo n. 91, con Civitanova avanti 51 a 39 nel computo delle vittorie. Entrambe le squadre sono alla nona resa dei conti per lo Scudetto, ma l’Itas ha collezionato quattro stendardi con una percentuale del 50%, mentre il sodalizio cuciniero ha saputo capitalizzare le chance alzando al cielo la coppa dello Scudetto ben 7 volte su 8 tentativi, con il rammarico per l’unica serie decisiva persa, nel 2017/18 in Gara 5 contro Perugia lontano dalle mura amiche.

L’ultima formazione di Trento- Alla Blm Group Arena la formazione di Angelo Lorenzetti è scesa in campo con Sbertoli al palleggio in diagonale con Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto in banda, Lisinac e il grande ex Podrascanin (alla Lube dal 2008 al 2016) centrali, Laurenzano libero. Durante il match c’è stato spazio per D’Heer, Dzavoronok e Nelli.

Ventuno precedenti nei Play Off Scudetto- 5 in Semifinale 2021/22 (3 successi Civitanova, 2 successi Trento), 4 in Semifinale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 4 in Semifinale 2018/19 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 3 in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), 1 in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

Le dichiarazioni –Alla vigilia del faccia a faccia bulgaro tra Alex Nikolov e Matey Kaziyski, il giovane talento biancorosso ha ricordato che suo padre Vladimir ha vinto il tricolore nel 2007/08 con la maglia di Trento insieme al veterano dei gialloblù.

Parla Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- «Non vedo l’ora di scendere in campo. Ci aspetta una partita dura ma affascinante. Sarà bello vedere tanti giovani insieme ai veterani. Per me questa sfida ha un sapore speciale perché mio padre ha vinto uno Scudetto con la maglia di Trento e ha giocato con Matey Kaziyski, che lunedì sarà in campo. Siamo molto carichi».

Parla Alessandro Michieletto (Itas Trentino) – «Da bambino nel palazzetto di Trento ho assistito a tante Finali Scudetto; poterne vivere una da protagonista in campo è qualcosa di emozionante e bellissimo. voglio godermi queste emozioni e queste sensazioni sino in fondo, ben sapendo che ci troveremo ad affrontare una squadra fortissima come Civitanova. La storia di questo suo Play Off racconta di come la Cucine Lube non si arrenda mai e sappia combattere sino alla fine in qualsiasi situazione. Dovremo fare così anche noi».