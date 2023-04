ECCELLENZA - Nell'ultima giornata i viola chiudono 2 a 2 in terra picena. Due volte sotto grazie alla doppietta di Petrucci, gli ospiti trovano il pari prima con Guzzini e poi con Mercurio. Prima sfida degli spareggi per la Serie D in trasferta contro la Forsempronese

Il Montefano pareggia 2 a 2 a Colli del Tronto contro l’Atletico Azzurra nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza e conserva il quinto posto. I viola di Mariani chiudono la stagione regolare a 47 punti, gli stessi dell’Osimana, ma accedono agli spareggi per la Serie D grazie agli scontri diretti a favore. Avversario la Forsempronese, seconda in classifica, un punto dietro l’Atletico Ascoli vincitore del torneo. In terra picena gli uomini di Mariani vanno due volte sotto (doppietta di Petrucci) ma con una prova d’orgoglio riescono ad agguantare il pari trascinati da Guzzini e da Mercurio.

La cronaca. Squadre partite a spron battuto. Dopo due giri di lancette tiro di Sindic alto sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte sfondamento sulla fascia di Del Marro, sul cui cross nessun compagno arriva all’appuntamento. Al 12′ Del Marro tira a giro e sfiora l’incrocio dei pali a Rocchi battuto (sugli sviluppi di un corner). Poi, punizione dai 25 metri di Sindic, conclusione deviata e palla sul fondo. Al 28′ Stampella calcia da fuori e spaventa Castelletti, che si distende e neutralizza. Prima dell’intervallo l’Atletico Azzurra Colli sblocca: alla mezz’ora Petrucci si accentra e lascia partire un mancino che si insacca all’incrocio. Il Montefano prova la reazione e al 35′ è il turno di Candidi, il numero uno locale si allunga e con la mano di richiamo si salva in angolo.

I viola spingono anche ad inizio ripresa. Castelletti respinge il tiro di Bonacci, Guzzini sulla ribattuta spara a colpo sicuro ma Vallorani devia e la sfera si alza e centra la traversa per poi finire out. Il pareggio del Montefano è rimandato di qualche istante e al 5′ il numero quattro ospite gonfia la rete al termine di una triangolazione. Al 12′ Mercurio stende Romanazzo, l’arbitro assegna il rigore e Petrucci trasforma spiazzando Rocchi. Veementi le proteste dei viola, i quali sostengono che il contatto sia avvenuto fuori area. Subito lo svantaggio la squadra di Mariani non si disunisce e dieci minuti dopo trova il nuovo pareggio. Diagonale di Guzzini che si inserisce in area, Castelletti si rifugia in angolo. Dal corner Mercurio in torsione batte insacca sul secondo palo e sigla il definitivo 2 a 2.

Il tabellino di Atletico Azzurra Colli – Montefano 2-2:

ATLETICO AZZURRA COLLI: Castelletti (Tirelli), Paniconi, Vallorani, Aliffi, Filipponi, Alighieri (3′ s.t. Alfonsi), Petrucci (24′ s.t. Acciarri), Fazzini, Ciabuschi (1′ s.t. Romanazzo), Albanesi (1′ s.t. Zadro), Del Marro. A disp.: Cancrini, Giacomini, Montanari, Gesuè. All.: Stallone.

MONTEFANO: Rocchi, Monaco, Postacchini, Guzzini, Moschetta, Mercurio, Candidi (24′ s.t. Latini), Sindic (35′ s.t. Trabelsi), Stampella (40′ s.t. Storani), Palmucci (26′ s.t. Camilloni), Bonacci (Castignani). A disp.: Bentivogli, Morazzini, De Luca, De Marco. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Gorreja di Ancona (Belogi di Ancona – Dahoun di Jesi).

RETI: 30′ p.t. Petrucci, 5′ s.t. Guzzini, 12′ s.t. Petrucci, 22′ s.t. Mercurio.