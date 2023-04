VOLLEY - Allenatori maceratesi, ex Lube, vincenti all'estero. Il tecnico di San Severino ha conquistato il titolo in Grecia battendo in finale il Paok Salonicco. E' stato nominato anche ct della nazionale maschile della Turchia. Il coach di Treia proseguirà anche nella prossima stagione la sua avventura in Polonia

di Mauro Giustozzi

Allenatori maceratesi che tengono alto il nome dell’Italia all’estero. Alberto Giuliani e Giampaolo Medei continuano ad essere tra i più apprezzati e vincenti allenatori di volley che il nostro territorio abbia mai sfornato.

Sugli scudi in queste ore il coach di San Severino, che continua la sua striscia vincente in questo fantastico 2023. Giuliani, infatti, dopo aver vinto la Challange Cup, ha messo le mani sullo scudetto portando la sua squadra l’Olympiakos Pireo a conquistare il titolo in Grecia battendo in finale il Paok Salonicco. L’ultimo successo, in ordine di tempo, è arrivato venerdì scorso con un netto 3-0. La serie si è chiusa 3-1 per l’Olympiakos. Per il tecnico di San Severino è questo il quarto campionato nazionale. I primi tre li ha conquistati in Italia con Cuneo (2010) e con la Lube (2012 e 2014).

«Non potevo chiedere di più ai miei giocatori, al mio staff e al prestigioso Olympiakos – ha scritto Alberto Giuliani sul suo profilo Facebook -. Grazie anche ai tifosi che in gara 3 hanno fatto la differenza giocando con noi». In precedenza Alberto Giuliani ha vinto alla guida dell’Olympiakos Pireo la Challenge Cup, una delle competizioni europee per club. Un doppio successo contro il Maccabi Tel Aviv per la formazione di Atene che dopo 18 anni è tornata a vincere una coppa europea. Sestetto di coach Giuliani che annovera in cabina di regia una vecchia conoscenza della SuperLega nonchè della Lube come il palleggiatore Dragan Travica. Per il settempedano è la prima Challenge Cup, seconda coppa europea della sua carriera dopo la Cev vinta nel 2009-2010 con Cuneo.

Ad allungare il momento di gloria che sta vivendo a livello professionale, Alberto Giuliani è stato nominato commissario tecnico della nazionale maschile della Turchia. Dopo che il suo nome era circolato con insistenza per la guida della nazionale della Bulgaria, l’allenatore di San Severino ha ricevuto l’incarico che gli consentirà di sedere sulla panchina ottomana. Giuliani così torna a guidare dopo tre anni una nazionale, visto che nel 2019 aveva allenato quella della Slovenia e in precedenza (nel 2015) era stato a capo di quella della Slovacchia. Particolare curioso, in entrambi i casi aveva raggiunto la finale degli Europei maschili, ma in entrambe le occasioni era stato sconfitto.

Giuliani resterà anche allenatore dell’Olimpyakos Atene, società che gli ha rinnovato il contratto fino al 2024, avrà il doppio incarico e per il tecnico settempedano si tratta di un ritorno nella nazione turca, visto il suo passato (stagione 2018-2019) sulla panchina dell’Halkbank Ankara. «Ritorno in Turchia dopo qualche anno, ma questa volta con il grande onore di guidare la nazionale – ha detto l’allenatore marchigiano nel momento di firmare il contratto con la Turchia – e ringrazio il presidente e la federazione tutta per avermi dato questa grande opportunità». Gli Europei si disputeranno dal 28 agosto al 16 settembre per larga parte in Italia: un girone tra Roma, Perugia e Ancona, ottavi e quarti di finale a Bari, semifinali e finali a Bologna. Alcuni match della fase a gironi, di ottavi e quarti si disputeranno tra Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele. Proprio a Tel Aviv è prevista la Pool D dove è inserita la Turchia di Giuliani assieme ad Israele, Francia, Grecia, Portogallo, Romania.

Nella scia di Giuliani c’è anche un altro ex Lube, Giampaolo Medei che proseguirà anche nella prossima stagione la sua avventura nella PlusLiga polacca. La dirigenza dell’Asseco Resovia gli ha infatti prolungato il contratto per un’altra stagione. «Sono molto felice di rimanere a Resovia – ha affermato Giampaolo Medei – e vorrei ringraziare il presidente del fatto che già a fine novembre mi sia stato chiesto di prolungare il contratto. Questo dimostra la fiducia in me e per un allenatore è molto importante. Ho deciso di rimanere un’altra stagione perché penso che sia uno dei migliori club in Europa. Qui ho tutto ciò che mi serve per lavorare: mi trovo molto bene con lo staff, i giocatori, la dirigenza e soprattutto con i tifosi. Questo è stato un anno positivo per il nostro lavoro e voglio che la prossima stagione sia ancora migliore. Sono sicuro che il club farà di tutto per continuare a costruire un’ottima squadra e giocare per i massimi traguardi».

La carriera di Medei è ricca di risultati importanti: nella stagione 2016/2017, alla guida dei francesi del Tours ha vinto la Coppa Cev, nella stagione 2017/2018, con la Lube Civitanova, ha collezionato cinque secondi posti: nel mondiale per club, in Champions League e nel campionato italiano, oltre che in Coppa e Supercoppa. Ha trascorso gli anni 2019-2021 in Turchia, guidando lo Ziraat Bankası Ankara al primo campionato nazionale vinto nella storia del club. Per la stagione 2023/2024, gli assistenti allenatori continueranno a essere Alfredo Martilotti (anche lui ex Lube) e Alek Achrem, mentre Gabriele Dedda sarà il responsabile della preparazione fisica.