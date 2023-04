SAN SEVERINO - Altro tamponamento a catena dopo quello di ieri, a scontrarsi un camioncino e due auto

Un altro tamponamento a catena lungo la 361: ferita una donna. L’incidente intorno alle 12 a San Severino, in un tratto della Statale Septempedana diverso da quello che aveva creato lunghe code ieri mattina.

A scontrarsi un camioncino Iveco Turbo Daily e due Volkswagen Golf. Secondo una prima ricostruzione, è stato il camioncino a tamponare, per cause ancora in corso di accertamento, una delle due auto che poi è finita contro la vettura che la precedeva. Nello schianto è rimasta ferita una donna che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale “Bartolomeo Eustachio”, le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto per i rilievi la polizia locale.