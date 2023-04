VOLLEY - La schiacciatrice toscana pronta ad affrontare il secondo campionato di Serie A2 a Macerata: «So che la società farà di tutto per tornare il prima possibile nella massima serie». Il presidente Paolella: «E' soltanto il punto di partenza nell’allestimento di una formazione competitiva pronta a puntare in alto»

Il capitano resta in arancionero. La Cbf Balducci Hr comunica di aver rinnovato l’accordo con la schiacciatrice Alessia Fiesoli che vestirà la maglia del club maceratese anche nella prossima stagione, in Serie A2. Il martello fiorentino, classe 1994 e protagonista sia della promozione in A1 nel 2022 sia del primo storico anno nel massimo campionato, sarà quindi in arancionero per la terza stagione consecutiva (con un’opzione anche per prolungare l’accordo nel 2024/25), assicurando alla futura rosa della Cbf Balducci Hr qualità, carisma e grinta.

«Sono felicissima di restare a Macerata – queste le prime parole di Alessia Fiesoli dopo la firma del prolungamento in arancionero – Ho deciso di rimanere non solo perché sono affezionata all’ambiente e alla città, che considero un po’ casa mia, ma anche perché il club si è mostrato ambizioso per il futuro e ho deciso di sposare questo bel progetto. Questa prima stagione in Serie A1 è stata difficile ma allo stesso modo emozionante: so che la società farà di tutto per tornare il prima possibile nel bellissimo palcoscenico della massima serie. Sono contenta di poter lottare insieme in un’altra stagione in arancionero per raggiungere questo obiettivo e ringrazio la società per la riconferma e la fiducia».

«La conferma di Alessia Fiesoli è un primo fondamentale tassello per noi – dice il presidente Pietro Paolella – Ripartiamo così da un punto fermo della nostra storia recente. La schiacciatrice toscana ha infatti scelto di sposare il progetto di crescita arancionero per tornare quanto prima insieme nel massimo campionato e per noi questo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Lei è soltanto il punto di partenza nell’allestimento di una formazione competitiva pronta a puntare in alto».

LA CARRIERA DI ALESSIA FIESOLI

2023/24 CBF Balducci HR Macerata (A2)

2022/23 CBF Balducci HR Macerata (A1)

2021/22 CBF Balducci HR Macerata (A2)

2020/21 Union Volley Pinerolo (A2)

2019/20 VBC Casalmaggiore (A1)

2017/19 Trentino Volley (A2)

2015/17 Paris St-Cloud (FRA)

2014/15 Bakery Piacenza (A2)

2012/14 Snoopy Pesaro (B1)