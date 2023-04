Jack Cambria torna a Macerata

EVENTO - Il pluridecorato agente della polizia di New York, dopo un tour nelle principali aziende italiane organizzato da Roi Group, incontrerà nel capoluogo il questore Vincenzo Trombadore e gli studenti di Unimc

Jack Cambria, il pluridecorato agente della polizia di New York, ritorna a Macerata dopo un tour nelle principali aziende italiane organizzato da Roi Group, gruppo maceratese alla guida di brand leader nella creazione di grandi eventi per la crescita professionale (Performance Strategies) oltre che personale (Life Strategies) e di una casa editrice (Roi Edizioni).

Jack Cambria è un agente di polizia in congedo, che ha prestato servizio nel New York Police Department per oltre 33 anni. Durante la sua carriera, è stato comandante dell’elite Hostage Negotiation Team, coordinando gli sforzi di oltre 100 negoziatori e supervisionando la formazione e la certificazione di tutti i nuovi membri. Per 16 anni ha fatto parte dell’Emergency Service Unit (ESU) del New York City Police Department, l’unità dedicata ad operazioni di salvataggio, recupero ostaggi, azioni antiterrorismo e operazioni Swat.

Jack Cambria ha inoltre svolto attività di formazione e consulenza in materia di negoziazione in stato di crisi e comunicazione per le forze dell’ordine, tra cui l’Fbi, i servizi segreti e le Nazioni Unite. In Italia ha partecipato a un’edizione di Sales Forum, l’evento sulle vendite organizzato ogni anno da Performance Strategies a Milano, e a diverse edizioni de La Scienza della Negoziazione. Nel corso dell’ultima, Cambria ha lanciato in anteprima mondiale per l’Italia il libro intitolato Parliamone, edito da Roi Edizioni.

«Ho conosciuto Jack Cambria 10 anni fa, lo abbiamo avuto come relatore al grande evento su vendite e negoziazione a Milano – afferma Marcello Mancini, Ceo & Founder di Roi Group – ed è nata una grande amicizia. Jack è un personaggio incredibile: ha avuto un’esperienza fuori dal comune come negoziatore e poi l’ha messa a disposizione di tutti coloro che nella vita professionale possono applicare tecniche di controllo emotivo, metodi e leve psicologiche che sono alla base di una negoziazione vincente. È il motivo per cui tante aziende, dalle multinazionali alle medie imprese ci chiedono di organizzare sessioni con Jack in cui formare le proprie reti vendita».

Il programma del tour di Jack Cambria nelle Marche – Dopo una visita ai nuovi uffici di Roi Group, Jack Cambria saluterà il questore Vincenzo Trombadore e si recherà alle 11 al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata per un appuntamento molto atteso dal titolo “In dialogo con Jack Cambria”. Dopo l’apertura del direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, Stefano Pollastrelli, e i saluti del rettore John Mc Court, l’evento sarà moderato da Lorenzo Compagnucci e Giorgia Vulpiani.

Nel pomeriggio il tour prosegue in provincia di Fermo con la visita al Pastificio Mancini di Monte San Pietrangeli e con un saluto al Fermo Forum, dove Cambria sarà ospite dell’imprenditore calzaturiero Nero Giardini.