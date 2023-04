CIVITANOVA - Ermanno Carassai illustra il piano triennale: 11 milioni e mezzo arrivano dalla Regione coi fondi sisma. Sul fronte viabilità 24 interventi per 3 milioni di euro

Asili, spazi per lo sport, scuole e ristrutturazione della delegazione comunale e di altri luoghi di Civitanova Alta.

Questo c’è nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025, interventi per oltre 24 milioni di euro come illustra l’assessore Ermanno Carassai che parla di un “risultato eccezionale”: «La sfida oggi, tra opere già avviate ed altre in itinere, è quella di dare risposte ai civitanovesi e migliorarne la qualità della vita – dice – a Civitanova sono stati assegnati oltre 11 milioni di euro di fondi sisma dalla Regione Marche.

Con questi fondi ristrutturiamo la scuola elementare Sant’Agostino (circa 4 milioni), il palazzo della ex delegazione comunale (5 milioni di euro più 897 mila euro messi dall’amministrazione), la torre dell’acquedotto (400 mila euro) e Palazzo Ciccolini (1 milione 500mila euro)». Sul fronte scolastico prevista la realizzazione di nuovi asili e riqualificazioni di quelli esistenti.

«Abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 7 milioni di euro ma per completare le opere, visto l’aumento prezzi, necessitiamo di altri 3 milioni e 271mila euro che, al momento, in attesa di risorse da parte del Ministero, sono stati messi a bilancio e quindi procederemo con le gare di appalto: è previsto l’ampliamento della mensa della scuola dell’infanzia “Scoiattolo”, realizzeremo un nuovo asilo nido a San Marone e uno nella zona ex Micheletti (quello per cui non è passata la variante da 450mila euro in consiglio comunale ndr), riqualificheremo l’asilo in via Saragat e in via Regina Margherita “Cavalluccio Marino”. A causa di problemi sorti sulla identificazione della proprietà dell’area, l’asilo in zona Fonte San Pietro non sarà momentaneamente realizzato e abbiamo chiesto che quei fondi vengano utilizzati per gli altri interventi».

Sul fronte viabilità sono previsti 24 interventi per un importo di 3 milioni di euro. «Per intervenire in modo incisivo, servirebbe più del doppio della somma messa a disposizione e conseguentemente abbiamo scelto in base allo stato di usura dei manti stradali. Il piano guarda anche al futuro, attraverso la progettazione del comparto Trieste (5milioni dal Ministero e 500mila da parte del comune) il cui appalto sarà avviato a breve, l’efficientamento energetico e rimozione amianto del Cine Teatro Rossini i cui lavori sono già in corso e sul Varco – continua Carassai – si procede in modo spedito: i lavori per i collettori di acque chiare (circa 300 mila euro) sono in fase avanzata, l’Enel ha già appaltato i lavori per il trasferimento della cabina ed entro aprile avremo il progetto definitivo che sarà poi esaminato nelle apposite commissioni e in maggioranza e successivamente sottoposto alla Sovraintendenza».

Riqualificazioni e nuovo impianto sul fronte sport. «Investiremo 3milioni 400mila euro per un totale di 9 interventi, in particolare nuovo campo nel quartiere di Fontespina (880 mila euro). Mettiamo mano allo spogliatoio del campo da calcio di Civitanova Alta e alla struttura tensostatica di Via Tacito a San Marone. Provvediamo alla manutenzione del palazzetto dello sport nel quartiere Risorgimento e sistemiamo la pista di pattinaggio. Sulla nuova palestra in via Costantino procediamo con i lavori per i quali abbiamo ricevuto un contributo da parte del Ministero di 700 mila euro. Per il Porto abbiamo un finanziamento regionale di 594 mila euro e sono in via di definizione i tipi di interventi da realizzare».