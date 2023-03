CIVITANOVA - Una folla di amici al funerale dell'attore. Proprio oggi avrebbe compiuto 69 anni. Il vicesindaco Morresi: «Mancherà a tutta la città». Mirella Paglialunga «Portava la sua creatività e il suo essere innovativo anche in un lavoro che per lui non era scelta di vita. Un fratello e un amico per me»

di Laura Boccanera (Foto di Federico De Marco)

«Oggi perdo non solo un padre, ma anche il mio più grande amico, il mio super eroe, in questi 40 anni abbiamo condiviso gioie e dolori, siamo stati insieme sullo stesso palco. Le tue passioni hanno lasciato il segno, da te ho imparato che la vita va presa con leggerezza, mancherà il tuo lato mattacchione. Ti voglio bene aiutante di Babbo Natale».

Marco Ciucci si è rivolto così ad una chiesa gremita per l’addio al padre, l’attore e scenografo Luigi Ciucci morto a 68 anni. Proprio oggi, nel giorno del funerale, ne avrebbe compiuti 69. Laddove doveva esserci una torta c’era l’incenso della liturgia, i ricordi degli amici al posto dei messaggi di auguri.

Ma tutti alla fine erano concordi nel pensare che tutto questo non era solo ironia del destino, ma anche “Una cosa molto da Gigi”. E allora anziché la marcia funebre all’uscita della chiesa c’era la Mabò Band che ha intonato “When the saint go marching in“, colonna sonora dell’ultimo viaggio. Fra lacrime e sorrisi nella chiesa santuario di San Marone oggi pomeriggio si sono ritrovati in tantissimi: docenti ed ex colleghi dei tempi della scuola, il mondo del teatro, ma anche tanti dipendenti comunali con cui Luigi si era confrontato in oltre 30 anni di attività teatrale e culturale.

Presente anche il vicesindaco Claudio Morresi che al termine della cerimonia funebre ha voluto omaggiare Luigi con il ricordo di quanto ha rappresentato per l’intera comunità civitanovese: «La morte di Luigi è una grossa perdita per il figlio, per la moglie, per i fratelli, ma anche per l’amministrazione comunale e per tutta Civitanova. Quello che ha espresso Luigi in questi anni è evidente. A lui interessava sempre partecipare e dare una mano. Era sempre disponibile, mai che abbia risposto non posso. Anche ciò che avrebbe messo in difficoltà ciascuno di noi, lui era in grado di viverlo con ironia. E poi voglio ricordare la sua dignità. Mai una volta che sia venuto in comune a chiedere qualcosa per sè. E oggi diciamo che sia stato uno dei suoi ennesimi scherzi».

Al funerale anche Mirella Paglialunga, dirigente scolastica nel circolo didattico in cui Luigi ha lavorato fino alla pensione che ha letto una poesia: «Raccontare di Luigi – ha detto – dopo oltre 25 anni trascorsi insieme non è cosa semplice. I tanti volti della scuola testimoniano quanto Luigi fosse apprezzato. Portava la sua creatività e il suo essere innovativo anche in un lavoro che per lui non era scelta di vita. Poi è diventato un fratello e un amico per me. Non c’è da piangere – ha letto – io rido, io sono un sorriso continuo senza maschera. Ora rido veramente. Sono in viaggio questa volta da solo, sono in viaggio questa volta senza la valigia dell’attore, senza maschera, senza trucco, sono in viaggio a passo lento e non di corsa, incontro gente, vedo gente, tendo le mani, tendo uno sguardo, regalo sorrisi. Ora asciugate ogni lacrima, non serve, serve la gioia, io sono rinato oggi 17 marzo, sono rinato a miglior vita».

Tra i ricordi anche quello di Emilia Bacaro da parte di tutti gli amici del teatro: «In queste settimane ti ho sempre immaginato come sulla piattaforma di una stazione in attesa di un treno che stava per arrivare, con la tua barba folta e una piccola curiosa valigia in mano. Chiacchieravi coi compagni poi saliti sul treno ti sei lasciato andare con storie, aneddoti con la tua leggerezza e buonumore e con la tua contagiosa allegria. Amico di tanti, amico di tutti adulti e bambini».

Al termine della cerimonia funebre la salma è stata accompagnata all’uscita dalla Mabò band, marching band che ha suonato “When the saints go marching in”. Il feretro è stato poi condotto al cimitero di Sant’Elpidio a mare per la tumulazione.