LUTTO - L'attore e scenografo è morto in serata, tre settimane dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito nel parcheggio del Cuore Adriatico. Aveva 68 anni

di Laura Boccanera

Non ce l’ha fatta Luigi Ciucci. È morto in serata l’attore e scenografo civitanovese, aveva 68 anni. Fra due giorni sarebbe stato il suo compleanno e tutta la città ha sperato in un miracolo. Era ricoverato dallo scorso 23 febbraio dopo un’emorragia cerebrale che lo ha colpito mentre si trovava nel parcheggio del centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova (leggi l’articolo). A ritrovarlo era stato proprio il figlio che era andato a cercarlo non vedendolo rientrare in casa.

Un dolore immenso per la città e un anno durissimo per la perdita di figure immense della cultura civitanovese. Dopo Claudio Gaetani ora anche Luigi Ciucci è scomparso. Attore ed appassionato di teatro vernacolare, era scenografo ( aveva collaborato a Civitanova all’Opera) e ideato il festival Caro teatro, longeva iniziativa che premia le piece teatrali amatoriali. Ma Luigi Ciucci era anche un simbolo della città. Sempre sorridente, sempre ironico, capace di sdrammatizzare tutto e tutto rendere poesia. Con la sua barba lunga, come la portava ultimamente, era l’idolo dei bambini a cui faceva credere di essere Babbo Natale.

Per lui anche la vita era palcoscenico, ogni occasione era propizia per “recitare” un ruolo. Interpretazione che riesce solo agli autentici e Ciucci era la migliore espressione di autenticità e gentilezza. Sempre cortese, amabile, era apprezzato davvero da tutti.

Lascia, oltre al figlio Marco e alla moglie Daniela un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno amato e gli hanno voluto bene, e sono tantissimi. Un sipario calato troppo presto.