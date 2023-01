POTENZA PICENA - Lavori conclusi lungo le strade Pianetti e Sant'Angelo, in contrada Tergi e in via Recanati. La sindaca Tartabini: «Un risultato importante per la città: interventi necessari, attesi da anni, che finalmente sono stati portati a compimento»

Nuova vita per quattro strade di Potenza Picena che, nelle scorse settimane, sono state sottoposte ad importanti lavori di manutenzione finalizzati alla loro definitiva messa in sicurezza. Tra queste, strada Pianetti, il cui cantiere, partito lo scorso 4 luglio, ha visto interventi sul sistema fognario e di regimentazione delle acque, con rifacimento del manto stradale per 3.180 metri, dall’incrocio con la Statale fino all’incrocio di San Girio.

Altro cantiere che si è concluso, è quello di strada Sant’Angelo dove i lavori hanno invece riguardato un tratto di 1.300 metri, dall’incrocio con la Castelletta all’incrocio immediatamente successivo: in questo caso si è proceduto con la stabilizzazione del sottofondo stradale di 30 cm, operazione indispensabile considerato l’elevato rischio frane dell’area. Risolutivi sono stati anche i lavori di manutenzione in contrada Tergi, che hanno visto la stabilizzazione di calce e cemento del sottofondo, il rifacimento del manto stradale e la realizzazione di opere di miglioramento per la regimazione delle acque piovane. Il tratto interessato, di 750 metri, è quello collocato nei pressi della ex pizzeria 5 Camini. Ultimo importante intervento quello in via Recanati che ha visto la riduzione del rischio idrogeologico e il ripristino dello stato dei luoghi dai danni derivanti dal dissesto. L’intervento ha riguardato il primo stralcio di un progetto complessivo di messa in sicurezza che, oltre via Recanati, coinvolgerà anche via Molino Vecchio.

Un risultato importantissimo per la città. – sottolinea la sindaca di Potenza Picena, Noemi Tartabini – Si tratta infatti di interventi necessari, attesi da anni, che finalmente sono stati portati a compimento». Ottocentomila euro il valore complessivo dei lavori per strada Pianetti, contrada Tergi e Sant’Angelo, 360.000 quello per via Recanati. «La volontà – conclude la sindaca – è quella di proseguire, andando a mettere in sicurezza anche il secondo tratto di via Recanati, ovvero via Molino Vecchio, e gli ultimi due tratti di Contrada Tergi e strada Sant’Angelo. Siamo inoltre consapevoli che ci sono altre strade del nostro territorio che richiedono interventi importanti. Servono risorse ingenti. L’amministrazione è a lavoro per reperirle».