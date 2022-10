MACERATA - Il processo deve valutare l'aggravante della violenza sessuale che può incidere sulla pena finale. La decisione era stata presa dalla Cassazione, nessun dubbio per i giudici che ad uccidere la 18enne sia stato Innocent Oseghale. Sull'inchiesta sui presunti complici, il gip proprio oggi ha sciolto la riserva: archiviazione per i due indagati, ma atti in procura per valutare gli spunti emersi dalle carte presentate dai familiari in udienza

Tra poco meno di un mese si aprirà a Perugia il processo bis in Corte d’assise d’appello per Innocent Oseghale. Il nigeriano, 33enne, è già stato condannato per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la Cassazione però ha disposto il rinvio in appello per quanto riguarda la contestazione della violenza sessuale.

Per la difesa, che venga o meno contestata questa aggravante può cambiare sulla pena finale e anche parecchio. Oseghale in primo e secondo grado è stato condannato all’ergastolo, in Cassazione c’è però stato il rinvio per quanto riguarda la violenza sessuale. Invece per i giudici non c’è dubbio che sia stato il nigeriano ad uccidere la 18enne romana il 30 gennaio del 2018 a Macerata.

Il nuovo processo è stato fissato per il 23 novembre del 2022 davanti alla Corte d’assise d’appello di Perugia. Oseghale è difeso dagli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi. Parte civile i familiari di Pamela, tutelati dall’avvocato Marco Valerio Verni che è anche lo zio della 18enne uccisa.

La scorsa settimana si era svolta a Macerata una udienza legata a presunti complici di Oseghale.

La procura generale di Ancona aveva chiesto l’archiviazione per due indagati ritenendo non fossero emersi elementi a loro carico. La famiglia aveva fatto opposizione, da qui l’udienza davanti al gip Claudio Bonifazi, che si era riservato di decidere. È di oggi la decisione del giudice: ha archiviato per i due indagati, però ha disposto l’invio alla procura di Macerata dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla famiglia e le memorie. La richiesta del giudice è che la procura valuti gli altri spunti che sono stati segnalati. «Prendiamo atto e rispettiamo la decisione per l’archiviazione degli indagati – dice l’avvocato Verni – ma apprendiamo con positività il fatto che il giudice abbia deciso di inviare gli atti alla procura, ex articolo 331 del codice procedura penale, perché vegano valutati altri profili di interesse».

