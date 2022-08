Civitanovese, ecco Ballanti

PROMOZIONE - Il difensore centrale classe 1997 arriva dal Porto Sant'Elpidio

12 Agosto 2022 - Ore 16:23 - caricamento letture

Nuovo arrivo alla Civitanovese. Preso il centrale difensivo Diego Ballanti, classe 1997. «Viene da un’ottima stagione al Porto Sant’Elpidio in Eccellenza dove ha fornito prestazioni di alto livello giocando nella difesa a 3 ma mostrandosi affidabile anche a 4. Col suo acquisto mister Nocera potrà, dunque, avere più scelta sia come uomini sia come schemi tattici – si legge in una nota della società -. Altro innesto giovane ma al contempo d’esperienza per i rossoblu, vista la carriera ricca di presenze in Eccellenza e in Serie D con Alba Adriatica, Nereto e Renato Curi Angolana, oltre alle annate meno recenti con Penne e Francavilla».

Le prime parole del nuovo acquisto: «Sono molto contento di vestire la maglia rossoblù. Quando ho capito che c’era la possibilità di approdare a Civitanova ho colto subito l’occasione aldilà della categoria e per questo ringrazio la società tutta, da parte mia assicuro massimo impegno per riuscire ad arrivare più lontano possibile con questi colori. Forza Civitanovese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA