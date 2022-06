Scaramazza alla guida del Rotary

MACERATA - Passaggio di testimone tutto al femminile con Mirella Staffolani

24 Giugno 2022 - Ore 09:34 - caricamento letture

Passaggio di testimone tutto al femminile alla presidenza del Rotary Club di Macerata: Patrizia Scaramazza succede a Mirella Staffolani. La tradizionale cerimonia del passaggio del martelletto si è svolta nella ormai familiare cornice de La Filarmonica, sede estiva.

Una serata ricca di emozioni, quella vissuta, che ha visto la presidentessa uscente Staffolani illustrare, attraverso un video mostrato ai numerosi presenti, le iniziative e i service che hanno costellato il suo anno di mandato. Dopo aver ringraziato i soci per la fiducia con la quale l’hanno investita della presidenza, Scaramazza ha presentato il motto di questo anno rotariano: “Image”. L’immaginazione come forza propulsiva che spinge all’azione e alla realizzazione di importanti progetti. Una priorità sarà l’attenzione verso i più giovani e il loro percorso di crescita e promozione sociale: «A tal fine – ha dichiarato la neo presidentessa – con la nostra Commissione Foundation abbiamo istituito un Global Grant a favore dell’asilo della Sagrada Familia di Salvador de Bahia, insieme al Rotary Club di Salvador Aratu».

Alla conviviale era presente anche Fabio Petrini, direttore della Sagrada Familia. «Sempre per i bambini – ha proseguito Scaramazza -è stato messo in piedi un progetto a favore dei piccoli residenti a Macerata per promuovere la lettura nel parco di Villa Cozza», mentre per gli adolescenti, l’intento è quello di realizzare l’Interact con la collaborazione della Preside del Liceo classico, con la quale ci sono già stati i primi positivi ed entusiasti contatti, e dei giovani del Rotaract del club maceratese. Scaramazza ha poi invitato ad immaginare un mondo nel quale le persone che vivono la terza età con grande dinamicità fisica e mentale. Per questo, tra i primi obiettivi della sua presidenza c’è il rilancio dell’Ute, l’Università per tutte le età, attraverso la creazione di nuovi e stimolanti corsi, e iniziative volte alla sensibilizzazione di malattie come l’Alzheimer. Il Piano Direttivo del suo mandato sarà poi proposto integralmente nella prossima conviviale. > Al suo fianco, Patrizia Scaramazza avrà la squadra composta da Francesco Ciotti in qualità di vicepresidente, Ludovica De Carolis, segretario, Luisa Surdi prefetto, Chiarastella Parisi Presicce tesoriere, Giorgio Piergiacomi consigliere, Stefano Quarchioni consigliere, Vitaliana Vitaletti consigliere, Gianni Pigliapochi consigliere, e Roberto Fioretti consigliere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA