Vaccinazioni, Macerata ultima col 71%

«Enorme flessione dopo l’estate

Confido nelle cure con anticorpi monoclonali»

I DATI - La provincia è quella dove meno persone in regione hanno ricevuto le due dosi, la migliore è quella di Ancona. L'assessore Saltamartini: «Rispetto l'idea di chi non vuole vaccinarsi anche se è ancora lo strumento principe». Sui posti letto in area medica: «Situazione sotto controllo»

8 Novembre 2021 - Ore 20:59 - caricamento letture

Vaccini, Macerata è ultima nelle Marche per numero di persone che hanno ricevuto le due dosi. Il dato è riferito ad oggi ed è stato fornito dalla Regione su richiesta di Cronache Maceratesi. Dall’inizio della campagna vaccinale nel Maceratese ha ricevuto la doppia dose del siero il 71,4% delle persone. La provincia che ha il maggior numero di vaccinazioni è quella di Ancona (82,8%), seguita da quella di Ascoli con il 78,8% e poi da quella di Pesaro con il 76,2% e da Fermo con il 77,1%. «Dopo l’estate c’è stata una flessione enorme all’accesso alle vaccinazioni – spiega l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini -, ritengo che sia ancora lo strumento principe ma rispetto l’idea di chi non ritiene di vaccinarsi e a questo riguardo per chi dovesse avere il Covid abbiamo cure con anticorpi monoclonali». Oggi pomeriggio il Pd aveva nuovamente accusato la Giunta regionale di ammiccamenti ai no vax (leggi l’articolo).

I contagi nell’ultima settimana sono in aumento. Dal primo novembre la provincia che ha avuto più casi di persone positive al Covid è quella di Pesaro con 290 contagiati A seguire c’è la provincia di Ancona con 251. Segue la provincia di Fermo con 151, Macerata con 141, e Ascoli con 125. Nelle Marche, in seguito all’aumento dei contagi, due parametri sono da zona gialla. Si tratta di quello del tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti, che è arrivato a 66,27, e quello delle terapie intensive che supera il 10%. C’è però un terzo parametro, quello dei posti letto totali occupati, in tutta l’area medica. «Nell’area medica siamo ancora sotto e la situazione è monitorata – dice Saltamartini -. Siamo consapevoli del fatto che dobbiamo corroborare un percorso per i richiami della terza dose e nel caso di sintomi con le cure con gli anticorpi monoclonali».

(redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA