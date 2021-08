Sere magiche del Fai

all’Orto dell’Infinito

RECANATI - Aperitivi al tramonto, osservazione delle stelle, picnic. Tanti gli appuntamenti ad agosto

Sere del Fai d’estate all’Orto del Colle dell’Infinito. Il Fai da due anni è all’opera nei progetti di valorizzazione e gestione di quella parte del Colle conosciuta come Orto delle Monache, a pochi passi dalla casa natale di Giacomo Leopardi, dove il poeta ambientò L’Infinito. Con Sere Fai d’estate ci sarà degustazioni di prodotti tipici al tramonto, osservazione del cielo e delle costellazioni, aperitivi in musica e un appuntamento letterario con uno dei più celebri geologi e divulgatori scientifici italiani, Mario Tozzi.

Si parte con il “Picnic all’Orto”, in programma il 6 e 14 agosto dalle 19 alle 22: un’occasione per raccontare e promuovere i luoghi di Leopardi anche attraverso il patrimonio agroalimentare, espressione di identità e di cultura di un territorio. I picnic verranno realizzati in collaborazione con Coldiretti, forza sociale che rappresenta le imprese agricole, valorizza l’agricoltura come risorsa economica, umana e ambientale e promuove un’agricoltura impegnata a sviluppare un dialogo aperto e intenso con il cittadino consumatore.

Venerdì 13 agosto (con turni 21,30/ 22,30/ 23,30) sarà la volta dell’evento “Astronomi per una notte”, serata speciale dedicata all’osservazione dei pianeti e delle costellazioni che si terrà sulla sommità dell’ermo colle, nella cornice suggestiva dell’orto dell’antico convento di Santo Stefano. L’Ama (Associazione Marchigiana Astrofili), che riunisce dal 1972 gli appassionati di astronomia della provincia di Ancona, guiderà il pubblico alla scoperta delle stelle: un emozionante viaggio, con l’ausilio di uno speciale laser, dentro la volta celeste tra scienza, leggenda e mitologia delle costellazioni. In accompagnamento verranno proposti dolci artigianali.

Venerdì 20 agosto (18,30 – 21,30) si potrà sorseggiare un calice di vino e godere della bellezza di un tramonto estivo nel corso dell’appuntamento “Aperitivo al tramonto”, su uno dei panorami più suggestivi dell’entroterra marchigiano, verso i Monti Sibillini (Dj set di Rudy Borsella).

Venerdì 27 agosto la presentazione del libro “Uno scomodo equilibrio. Uomini, virus e pandemia” di Mario Tozzi. Nella splendida cornice dell’Orto sul Colle dell’infinito, il geologo ci racconta cosa sta accadendo sul pianeta. Chiusura degli eventi estivi domenica 12 settembre (11,30/16,30/18): in occasione della “Giornata del Panorama” sarà possibile partecipare a speciali visite guidate, condotte dallo staff del Bene, dedicate al paesaggio. Lo sguardo al di là del muro dell’antico convento di Santo Stefano offrirà lo spunto per un viaggio tra cenni storici e artistici, verso i borghi e il paesaggio del territorio dell’entroterra.

A partire dal 6 agosto l’accesso a tutti i beni Fai sarà possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai beni di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Per informazioni: 0714604521, faiortoinfinito@fondoambiente.it, www.fondoambiente.it/luoghi/orto-sul-colle-dell-infinito/eventi

