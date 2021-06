«Nelle Marche 125 farmacie

aderiscono alla campagna vaccinale»

COVID - L'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini: «Particolare attenzione per quei cittadini sopra i 60 anni, potrebbero farlo con il supporto del farmacista. L’obiettivo della Regione è raggiungere quanto prima l’immunizzazione di massa»

Sono attualmente 125 le farmacie che hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti Covid nelle Marche. Nelle farmacie si possono prenotare tutti i cittadini di tutte le fasce di età previste per il vaccino che riceveranno la dose che sarà disponibile. Sarà un servizio a domanda individuale: chi vuole vaccinarsi potrà recarsi direttamente dal suo farmacista e chiedere l’appuntamento. «Con la collaborazione delle farmacie che hanno svolto i corsi di formazione e adottato tutti i necessari protocolli di sicurezza – spiega l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini- potenziamo ulteriormente la campagna vaccinale con una particolare attenzione per quei cittadini che non si sono ancora vaccinati, soprattutto quelli sopra i 60 anni, ma potrebbero farlo con il supporto del farmacista. L’obiettivo della Regione è raggiungere quanto prima l’immunizzazione di massa. Il traguardo che abbiamo tagliato nei giorni scorsi di un milione di dosi somministrate ci fa ben sperare». Le farmacie utilizzeranno il sistema unico regionale di Poste Italiane per la vaccinazione e dovranno fissare l’appuntamento anche per la seconda dose. «I cittadini che vogliono farsi vaccinare in farmacia – prosegue Saltamartini – devono compilare correttamente il consenso informato, rispettare le disposizioni previste per il contenimento dei contagi e non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con persone affette da Covid e non avere febbre superiore a 37,5 gradi. Per quanto riguarda il numero delle farmacie sono previste ulteriori adesioni nel corso dei prossimi giorni». Il link con l’elenco delle farmacie sempre aggiornato è disponibile all’indirizzo: www.regione.marche.it/vaccino-in-farmacia.

