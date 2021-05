Salvini: «Alla montagna marchigiana

quattro milioni grazie alla Lega»

DECRETO SOSTEGNI - L'annuncio del leader del Carroccio, insieme al commissario regionale Riccardo Marchetti e al deputato Tullio Patassini: «Un aiuto concreto per impianti di risalita, imprese del comparto turistico, maestri e scuole di sci»

13 Maggio 2021 - Ore 17:20 - caricamento letture

«In arrivo 700 milioni per la montagna, grazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis». A dirlo la Lega, che «esprime grande soddisfazione per un risultato promesso dal leader Matteo Salvini e diventato realtà anche grazie all’impegno dei ministri a partire dal responsabile del Turismo Massimo Garavaglia. In particolare, almeno 4 milioni saranno destinati alle Marche. In attesa che i tecnici dei ministeri formalizzino lo stanziamento, l’aspettativa è di 980mila euro per sostenere gli impianti di risalita, più altri 260mila per maestri di sci e scuole di sci, più altri 2,7 milioni per le imprese turistiche danneggiate dai divieti». Dice Matteo Salvini: «I milioni in arrivo per la montagna spiegano una volta di più perché abbiamo deciso di entrare nel governo Draghi. Basta con le complicazioni dei codici Ateco, con i ritardi e con le inefficienze: ora arrivano soldi veri, che si accompagnano alle riaperture fatte con buonsenso. La Lega non molla, per le Marche e il resto d’Italia. Dalle parole ai fatti».

Aggiunge Riccardo Marchetti, commissario Marche, insieme ai consiglieri leghisti marchigiani: «La Lega conferma di essere, come sempre, attenta ai problemi della montagna marchigiana provata dalle conseguenze del covid e del terremoto. Solo grazie alla revisione dei parametri voluta dai ministri e parlamentari della Lega consente alle nostre comunità che vivono di sci e di turismo di avere quel supporto concreto che è indispensabile alla loro ripartenza». Infine il deputato treiese Tullio Patassini: «Dalla Lega di governo un sostegno concreto per la montagna delle Marche in un momento in cui è necessario un intervento da parte di tutte le istituzioni. La stagione invernale è stata praticamente azzerata dalla pandemia sanitaria. Almeno 4 milioni di fondi per impianti di risalita, imprese del comparto turistico, maestri e scuole di sci si traducono in una risposta efficace per cui ringraziamo il grande lavoro svolto dal segretario Matteo Salvini e dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia».

