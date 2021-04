Storico barbiere del centro

muore al Covid hospital

MACERATA - Sandro Angeletti si è spento oggi pomeriggio. La sua vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Lascia la moglie Anna Maria e i figli Francesco e Riccardo

21 Aprile 2021 - Ore 21:37 - caricamento letture

Nel centro di Macerata quel negozio di parrucchiere in Galleria Scipione era qualcosa di storico, in quel negozio per molti anni Sandro Angeletti ha fatto la barba e tagliato i capelli a generazioni di maceratesi. Conosciutissimo, si è spento oggi pomeriggio al Covid center di Civitanova. Aveva sempre lavorato fino a poco tempo fa, era in pensione e dedicava tutto il suo tempo alla sua famiglia, alla moglie Anna Maria e al figlio Francesco. L’altro figlio Riccardo vive a Pistoia e ora sta raggiungendo il capoluogo dalla Toscana. Chi ha conosciuto Sandro Angeletti ricorda di un uomo molto buono, dal grande cuore e di carattere riservato. Un negozio, il suo, che era un angolo che sapeva di antico nel centro cittadino. Con le poltroncine per far accomodare i clienti e gli scaffali apparecchiati di cesoie e pettini e tutto il necessaire per rasare la barba. La notizia della sua morte è arrivata all’improvviso oggi pomeriggio. Il funerale al momento non è stato fissato, domani sarà allestita la camera ardente al Centro funerario di via dei Velini.

(in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA