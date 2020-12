MONTE URANO - Porte aperte da venerdì a domenica, dopo il successo riscontrato nello scorso weekend. Gettonati gli stivali in pelle sopra il ginocchio e i texani. Prezzi scontati in vista del Natale

Sono state molto apprezzate lo scorso weekend le proposte dello showroom outlet di calzature moda femminile di Lemaré. E per chi avesse perso l’occasione, ecco che l’elegante allestimento di via Santa Maria Apparente 18 di Monte Urano, riapre al pubblico da venerdì a domenica prossimi, con orario continuato dalle 9 alle 20 senza bisogno di appuntamento. La nota azienda della famiglia Trotti propone una full immersion ulteriore tre giorni per offrire a prezzi scontati la collezione autunno-inverno 2020-2021 del brand e la limited edition disegnata dagli stilisti appositamente per il Natale.

L’aver puntato la produzione su linee moderne e di tendenza, pur restando scarpe comode e sporty chic, è stata una scelta più che azzeccata e lungimirante, avendo riconosciuto nella donna di oggi un ruolo da protagonista del suo tempo: lavoratrice, dinamica, instancabile, desiderosa di indossare shoes confortevoli da portare per lunghe ore ma senza dover rinunciare allo stile e al fashion. Infatti le proposte Lemaré hanno riscosso un successo inaspettato tra una fascia di età più giovane questa volta rispetto all’inaugurazione dell’outlet di ottobre, donne tra i 25 e i 50 anni che hanno voglia di osare, di non passare inosservate dopo il lungo periodo forzato a casa, che vogliono restare al passo dei tempi con stile e personalità. A ruba gli stivali in pelle sopra il ginocchio per un look più aggressive e sexy, ma hanno riempito di entusiasmo soprattutto i più sportivi stivali texani o camperos, non più da portare con i jeans, ma con gonnelline svolazzanti stile country, o con un minidress o addirittura con un completo maschile. Gettonati poi gli stivaletti con para larga in gomma o i mitici stile beatles più british anni ‘60, fino ai polacchini e alle college in velluto maculato. Le visitatrici dell’outlet si sono sbizzarrite ad immaginare il look perfetto da abbinare a calzature importanti come quelle Lemaré, dall’elevata qualità dei materiali utilizzati con pellami di pregio e una lavorazione minuziosa e attenta al dettaglio. Questo weekend ci sarà ancora l’imbarazzo della scelta, in un clima di festa che si respira negli allestimenti e addobbi natalizi e un momento di gioco e svago all’ingresso dove sarà possibile trovare un bigliettino appeso sull’albero di Natale contenente una sorpresa per i visitatori. Il tutto in pieno rispetto delle normative di prevenzione igienico-sanitarie con ingresso contingentato e entrata e uscita separate.

Le parole d’ordine per Maura e Gennarino Trotti, titolari dell’azienda insieme al padre Bruno, sono design e confort, con una produzione tutta Made in Marche, compresa la fornitura, che ha conquistato i mercati internazionali di Stati Uniti, Canada, Olanda e Belgio fino alla più cool Inghilterra, ma imponendosi anche su quello italiano dove ha aperto uno showroom anche a Milano. Per nulla spaventati o demotivati dalla crisi, i due fratelli Trotti guardano al futuro con speranza e fiducia, cercando anzi di investire ulteriormente per migliorare la mission aziendale. La prossima sfida sarà infatti quella di puntare al total green, diventando azienda ecosostenibile in ogni passaggio della produzione, dalla scelta dei pellami di origine non animale, fino all’imballaggio in materiale riciclabile. Lemaré è sempre stata attenta al rispetto dell’ambiente, con una sensibilità inusuale nei confronti dei dettami dell’Agenda 2030 a cui tutti dovrebbero attenersi ma che spesso vengono ignorati a favore del profitto. Invece l’azienda marchigiana fa di più. Ha deciso di acquistare 200 alberi per il rimboschimento di aree ormai desertificate da piantumare o in Italia o in Africa.

(articolo promoredazionale)