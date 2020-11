MATELICA - La polizia locale ha sanzionato due persone. Il vice sindaco Denis Cingolani: «Aumentati i controlli, anche sugli spostamenti»

di Monia Orazi

Prime due multe a Matelica per l’inosservanza del nuovo decreto del presidente del consiglio e dell’ordinanza del Ministero della Salute, che da domenica ha messo le Marche in zona arancione. Si tratta di due persone trovate senza mascherina dagli agenti della polizia locale.

L’amministrazione comunale di concerto con il comandante Giuseppe Corfeo ha intensificato i controlli per assicurare il rispetto di quanto deciso con le ultime disposizioni nazionali. «Abbiamo già convocato il Coc – spiega il vicesindaco Denis Cingolani – l’amministrazione si è subito attivata ed ha provveduto nel mettere in campo una serie di attività rivolte al controllo del territorio di competenza. Le attività che si vanno ad aggiungere ora ai normali controlli dei giorni scorsi, corretto uso della mascherina, non creazione di assembramenti, distanziamento interpersonale di almeno un metro, riguardano prevalentemente il controllo sugli spostamenti delle persone oltre i confini comunali. Durante i turni di servizio della polizia locale vengono organizzati posti di controllo per monitorare il rispetto delle motivazioni legate allo spostamento delle persone».

Cingolani annuncia anche controlli sulle attività commerciali per assicurare il rispetto delle norme anti Covid: «Soprattutto in orario pomeridiano e serale vengono passati in rassegna i pubblici esercizi per controllare che all’interno degli stessi non si svolgano attività di somministrazione o consumo degli alimenti e bevande. Maggiore attenzione viene rivolta quotidianamente alle zone più sensibili e dove sono possibili assembramenti come ad esempio i giardini pubblici, campetti da calcio e basket dislocati nei diversi quartieri, la piazza Enrico Mattei, spiazzo Beata Mattia ed altre luoghi molto frequentati nel nostro territorio. Altra attività che vede impegnata la Polizia Locale è quella del controllo durante il mercato settimanale. Nonostante la situazione nel nostro territorio sia ancora sotto controllo, è necessario comunque avere alta l’attenzione ed intervenire con fermezza, come si è presentato il caso di diverse persone sanzionate per il mancato rispetto delle norme dettate dal dpcm, in quanto ad esempio non indossavano la mascherina». Conclude Cingolani: «Come amministrazione comunale restiamo in contatto quotidiano con gli organi competenti dell’Asur e con tutte le forze dell’ordine presenti, informando la cittadinanza su eventuali evoluzioni dei contagiati nella nostra città. Raccomandiamo inoltre il rispetto delle norme imposte, poiché solo con l’impegno di tutti si potrà far sì che i contagi tornino a diminuire nel più breve tempo possibile. Inoltre, ci sentiamo in dovere nel ringraziare la Croce rossa e la Protezione civile di Matelica, per il prezioso supporto che stanno dando in questo momento tanto delicato».