IL BOLLETTINO del servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore analizzati 2.267 test nel percorso nuove diagnosi, contagi in tutte le province. I sintomatici sono 87

Sono 653 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche. E’ quanto comunicato dal servizio Sanità della Regione nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 3.653 tamponi: 2.267 nel percorso nuove diagnosi e 1386 nel percorso guariti.

Un’incidenza di positivi sul totale di test che è dunque al 28,8%, ieri era al 25,7%. I contagi sono stati registrati: 135 nella provincia di Macerata, 220 nella provincia di Ancona, 49 nella provincia di Pesaro-Urbino, 92 nella provincia di Fermo, 130 nella provincia di Ascoli Piceno e 27 da fuori regione. Casi che comprendono « soggetti sintomatici (87 casi rilevati), contatti in setting domestico (141 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (184 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (13 casi rilevati), 9 rientri dall’estero (Bangladesh, Albania, Marocco, Moldavia), contatti in ambienti di vita/divertimento (36 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (9 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati). Per altri 155 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche», precisa la Regione.