PANDEMIA - L'annuncio della sottosegretaria Alessia Morani: «E' importante aiutare subito le imprese e i lavoratori che sono in difficoltà e per questo abbiamo stanziato importanti risorse e se ci sarà bisogno provvederemo anche con altri fondi»

«Nelle Marche sono in arrivo 15 militari per potenziare i drive-in dove si fanno i tamponi grazie al ministero della Difesa che ha messo a disposizione 600 tra medici e infermieri che sono stati ripartiti tra le regioni in base alla popolazione residente. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale». Lo annuncia con un post su Facebook Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico.

Nelle prossime ore, poi, con un bando della Protezione civile, saranno assunte 2mila persone da assegnare alle varie Asl su tutto il territorio nazionale per migliorare il tracciamento dei potenziali contagiati.

«Siamo di fronte a qualcosa di enorme: una pandemia. Non ci sono ricette. Non ci sono esempi da seguire. Stiamo provando a trovare soluzioni efficaci. Tutto è in divenire e dobbiamo essere pronti ad intervenire anche con scelte radicali. Vogliamo evitare che il quadro sanitario si aggravi e scongiurare anche un nuovo lockdown generale. Per questo serve da parte di ciascuno collaborazione e senso di responsabilità. Insieme alle Regioni e ai Comuni stiamo cercando le soluzioni più utili in questo momento ma solo con l’aiuto di tutti le nostre scelte saranno efficaci. In concomitanza delle nuove misure restrittive – conclude – è importante aiutare subito le imprese e i lavoratori che sono in difficoltà e per questo abbiamo stanziato importanti risorse e se ci sarà bisogno provvederemo anche con altri fondi. Siamo consapevoli che abbiamo di fronte un inverno complicato, probabilmente dovremo fare altri sacrifici, ma noi italiani siamo forti e anche questa volta insieme ce la faremo».