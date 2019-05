SANITA' - Si tratta di una proposta di project financing di Itinera spa che è stata inviata a Regione e Asur. Sarà valutato con una istruttoria interna, poi sottoposto a un'analisi tecnico-economica ed infine verrà emesso il bando. Ceriscioli: «Passo avanti importante»

Consegnata ad Asur e alla Regione Marche la proposta di project financing per la progettazione e realizzazione dell’ospedale unico provinciale a Macerata. La proposta di progetto è stata presentata da Itinera spa (azienda del gruppo Gavio) sarà valutata con una istruttoria interna. Sarà poi fatta una analisi tecnico-economica ed infine sarà emesso il bando. «Un passo in avanti importante – commenta il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – nella realizzazione dell’ospedale dell’Area vasta 3. Il percorso per la decisione finale sulla localizzazione del nuovo ospedale ha visto la partecipazione di tutti i sindaci del territorio, che hanno discusso e alla fine condiviso a maggioranza criteri e metodo per l’individuazione della nuova sede. L’edilizia sanitaria della Marche è cambiata, segnando una svolta epocale nelle sue infrastrutture. Ne nasceranno di nuove e allo stesso tempo ci sono investimenti massicci per la messa a norma dell’esistente, in termini di sicurezza sismica e risparmio energetico. Dopo l’ospedale unico di Marche Nord che ha individuato il promotore, la consegna dei lavori del nuovo ospedale Salesi, lo sblocco dei cantieri dell’Inrca, l’imminente inizio dei lavori a Fermo, la proposta di project di Macerata, si stanno completando anche le analisi ambientali nell’area individuata per il nuovo ospedale del Piceno. Lavoriamo ogni giorno per dare risposte di qualità ai bisogni di salute dei cittadini, puntando su una sanità di alta specializzazione mantenendo sul territorio i servizi». Per il collegamento del nuovo ospedale sono previsti interventi infrastrutturali già finanziati come il completamento dell’intervalliva di Macerata, il completamento della Pedemontana tratto Fabriano-Mucca/Sfercia, l’allaccio tra superstrada e Statale a Civitanova Marche. Anche per quanto attiene la linea ferroviaria Civitanova Marche – Fabriano sono previsti 40 milioni per le opere propedeutiche alla elettrificazione dell’intera tratta. Rispetto alla localizzazione della struttura, con una delibera del 28 dicembre 2018 la Giunta regionale ha individuato nella località “La Pieve” il sito da destinare alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero, rispettando la deliberazione del Consiglio comunale di Macerata del 10 dicembre 2018.