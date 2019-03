LA PETIZIONE, promossa dall'associazione Help S.o.s. Salute e Famiglia, è stata consegnata ieri pomeriggio al direttore Alessandro Maccioni che farà da tramite col presidente Ceriscioli

Sono 5.852 le firme raccolte dall’associazione Help S.o.s. Salute e Famiglia per chiedere l’istituzione della Guardia Medica Pediatrica per la provincia di Macerata. Ieri nel primo pomeriggio una piccola delegazione composta dalla presidente Cristina Marcucci , dalla vicepresidente Cristina Servi e dalla consigliera Anna Czerwinska, ha incontrato il direttore dell’Area vasta 3, Alessandro Maccioni, delegato dal presidente Ceriscioli, per ricevere la petizione.

«L’incontro è stato positivo – commenta Cristina Marcucci – il direttore si è espresso favorevolmente in quanto ha riconosciuto l’importanza di questa figura, soprattutto nelle zone più interne, la cui distanza con i reparti di pediatria ancora attivi è notevole. Infatti, questo è sottolineato dal fatto che le firme sono state raccolte per la maggior parte nei paesi in cui non c’è un ospedale con un Pronto soccorso attivo e funzionante». Alle copia delle firme raccolte, l’associazione ha allegato una lettera in cui suggerisce possibili soluzione per l’attivazione di questa figura, non prevista dalla normativa sanitaria regionale, ma comunque possibile così come è stato fatto in altre regioni (Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Puglia, ecc. con tanto di documentazione allegata che lo testimonia): convenzione con i pediatri di libera scelta oppure formazione specifica in ambito pediatrico delle guardie mediche già presenti sul territorio, oppure addirittura un sistema misto tra le due. Nella lettera si auspica anche che la provincia di Macerata possa essere la prima della Regione Marche per questo servizio in via sperimentale, poi per tutte le province marchigiane. Il direttore dell’Area Vasta 3, si è reso disponibile per discutere in generale della situazione dell’Ospedale di San Severino. Oggi consegnerà tutta la documentazione raccolta al Presidente Ceriscioli, a cui l’associazione ha ribadito la disponibilità ad un colloquio per un confronto e una discussione sulla tematica. «Un ringraziamento è doveroso per quanti si sono adoperati nella raccolta: Federfarma provincia di Macerata, CISL San Severino Marche e Tolentino, Amministrazioni comunali e provinciale, negozi e tante mamme».