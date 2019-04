QUATTRO LOCATION (due a Macerata, una a Civitanova e Cingoli) per sei mesi esporranno il meglio delle produzioni agroalimentari, della moda, degli orafi e delle ceramiche. Il progetto di Confartigianato con il sostegno della Regione

di Gabriele Censi

Dal 15 aprile al 15 ottobre in quattro location della provincia arriva “Le Marche dei Maestri”, un progetto promosso da Confartigianato, con il contributo della Regione Marche, finalizzato alla promozione dell’artigianato artistico tipico e tradizionale. Gli allestimenti saranno a Macerata, Civitanova e Cingoli con la vendita e la promozione delle eccellenze artigiane del nostro territorio.

In centro a Macerata sarà il locale Di Gusto ad ospitare l’Antica Forneria Preziuso di Recanati, il birrificio Il Mastio di Urbisaglia, la cantina Casalis Douhet di Potenza Picena e Picena Gastronomia di Montegiorgio. A Piediripa nei locali di My Marca esporranno l’oleificio Gabrielloni di Recanati, l’orafo Massimo Ripa di San Benedetto, il mulino Bravi di Cingoli, il pastificio Terra Nostra di San Ginesio e le ceramiche di Terre d’autore di Sergio Raul Cingolani. A Civitanova nell’Atelier Giovanna Nicolai si potranno trovare le Piccole Gioie dell’orafo Giuseppe Verdenelli. Infine a Cingoli nell’agriturismo “I Mori” l’eSposizione delle ceramiche dello studio design Taruschio di Appignano e l’Antica bottega amanuense di Malleus di Recanati.

«L’eccellenza dei nostri artigiani è riconosciuta in Italia e anche all’estero – ha detto il presidente di Confartigianato Renzo Leonori, si tratta di una importante vetrina di vista della stagione estiva». «Obiettivo è dare luce ed opportunità commerciali – ha spiegato Eleonora D’Angelantonio, referente del settore dell’associazione – alle aziende dell’agroalimantare, degli orafi, della moda e delle ceramiche-. Abbiamo coinvolto anche una struttura ricettiva, il turista ormai non cerca il solito souvenir ma esperienze da riportare». «L’assessorato alle attività produttive delle Marche crede molto in queste cose – ha detto il dirigente del servizio Marco Moscatelli – e cerchiamo in tutti i modi di valorizzare il patrimonio dell’artigianato artistico tipico e tradizionale tramite queste iniziative e anche altre, come il progetto “Bottega Scuola”, per il quale è in uscita un nuovo bando».