ANCONA - Il capo dello Stato ha parlato dall'aula magna dell'ateneo marchigiano per l'apertura dell'anno accademico. Il riferimento alla strage in Nuova Zelanda durante la quale si è inneggiato, tra gli altri, a Traini: «Siamo ad un bivio e dobbiamo proseguire verso la strada della pace, della convivenza e della tolleranza». Sull'immigrazione: «Non possiamo illuderci che sia un fenomeno che si possa rimuovere». Il plauso per i risultati nella ricerca raggiunti dall'ateneo ed il ricordo del sindaco Trifogli. Il pensiero a Regeni, Megalizzi, Buzzetti e Chimenti ed a Silvia Romano, la volontaria rapita in Kenya quasi quattro mesi fa (servizio in aggiornamento)

L’Università, lo studio, la ricerca e soprattutto gli studenti come potente antidoto alla violenza e di contrapposizione. È il messaggio e l’appello che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia dall’aula magna di ateneo a Monte Dago, ad Ancona, durante l’inaugurazione dell’anno accademico della Politecnica delle Marche. In ascolto migliaia di persone, oltre alle 700 che hanno avuto la possibilità di entrare nell’emiciclo blu, anche le tante in ascolto delle aule didattiche allestite per l’occasione e via streaming anche dagli altri atenei marchigiani.

Parole pacate, ferme e pesanti, lontane dalla retorica e piene di realtà. Uno dei riferimenti è all’attualità più stretta, alla strage che si è consumata da poche ore in due moschee in Nuova Zelanda. Sui caricatori di chi ha aperto il fuoco anche il nome di Luca Traini (attore della sparatoria in centro a Macerata). «Dobbiamo rifiutare le predicazioni di odio o di contrapposizione − ha affermato il presidente Mattarella −. Ed evitare che la storia venga cancellata, che è il pericolo più grande di oggi. Per questo l’Università, lo studio, la ricerca svolgono un ruolo fondamentale per contrastare le parole di violenza come pure è fondamentale il ruolo che svolgete voi studenti. Siamo ad un bivio e dobbiamo proseguire verso la strada della pace, della convivenza e della tolleranza». Da qui la riflessione sull’immigrazione, partendo anche da quanto affermato dalla professoressa Giulia Bettin nella sua prolusione sul tema. «Non possiamo illuderci che l’immigrazione sia un fenomeno che si possa rimuovere, ma va regolamentato grazie a contributi seri. In questo senso voi siete gente dell’Adriatico, un mare che unisce» ha detto il capo dello Stato rivolto anche ai rettori provenienti dalle Università dell’area balcanica presenti in aula e che compongono con la Politecnica la rete Uniadrion.

Il presidente ha poi espresso apprezzamento per i grandi risultati raggiunti dalla Politecnica di cui ha potuto avere un assaggio durante la cerimonia di inaugurazione ed ha ricordato Alfredo Trifogli (rispetto al quale si sta discutendo se intitolare a suo nome l’ateneo o una delle sue facoltà, ndr) «indimenticato sindaco che tanto ha contribuito per la nascita di questa università».

Un pensiero è stato poi rivolto ai giovani studenti in mobilitazione per la difesa del clima «rivendicano l’esigenza di difendere il clima» e poi a Giulio Regeni ed Antonio Megalizzi, e poi per maria Pilar Buzzetti e Virginia Chimenti che hanno perso la vita nell’areo precipitato in Etipia. Ed ancora a Silvia Romano la giovane volontaria della onlus di Fano rapita in Kenya da quasi quattro mesi. «Il nostro impegno è al massimo livello per riaverla in patria».

(Servizio in aggiornamento)