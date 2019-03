CINEMA - Il film "La mia seconda volta" è stato girato interamente nella nostra regione. L'8 marzo ci sarà l'estrazione finale per il concorso indetto dall'istituto. Irene Croceri, responsabile marketing: «E’ stata una bellissima occasione per far conoscere il nostro territorio così splendido e pieno di sorprese»

Un’esperienza unica alla première del film “La mia seconda volta”. Red carpet, proiezione dei film, incontro e foto con tutto il cast e, ciliegina sulla torta, il soggiorno offerto a Roma in hotel a 4 stelle a pochi passi dal luogo della prima.

E’ il concorso indetto da Banca Macerata in vista dell’uscita del nuovo film di Simone Riccioni. Il nuovo lavoro, vedrà le Marche protagoniste. A spiegare il progetto è la responsabile marketing della Banca Macerata, Irene Croceri, ospite della trasmissione CF On Air. «Una collaborazione, quella con Simone Riccioni, nato in Africa ma cresciuto a Corridonia, che in realtà è nata da diverso tempo, fin dal primo film uscito nel 2017 dal titolo Tiro Libero. Vista la fortunata esperienza, abbiamo deciso di rinnovare questa collaborazione anche per il nuovo film che uscirà il 21 marzo in tutte le sale italiane».

Ancora una volta, anche grazie alla Banca di Macerata, le Marche sono protagoniste: «Il film è stato girato interamente nelle Marche – spiega Irene Croceri – molto anche nella provincia di Macerata dove come banca abbiamo sede, senza tralasciare però tutte le altre province. E’ stata una bellissima occasione per far conoscere il nostro territorio così splendido e pieno di sorprese, forse ancora poco apprezzato e ammirato, ma che può offrire tantissimo e siamo contenti che questo film lo rappresenti così bene». Da qui la decisione di Banca Macerata di regalare un’opportunità ulteriore ai tanti marchigiani e non solo con questo concorso. Partecipare è semplice e c’è tempo fino a giovedì 7 marzo. Basta solo compilare il modulo di partecipazione al concorso nel sito www.bancamacerata.it indicando i dati personali richiesti e tenere le dita incrociate. Si potrà così partecipare all’estrazione dei due fortunati vincitori che si aggiudicheranno due biglietti per accedere alla première nazionale del film “La mia seconda volta”, che si terrà mercoledì 13 marzo alle ore 20:30 presso l’Uci Cinema Porte di Roma. Al termine della proiezione i vincitori potranno incontrare tutti gli attori del film, scattare una foto con loro, chiedere autografi e trascorrere una fantastica esperienza con tutto il cast. Inoltre i vincitori potranno usufruire di un fantastico soggiorno per due persone per la notte del 13 marzo presso un hotel a 4 stelle nelle vicinanze del Cinema con trattamento di prima colazione. Venerdì 8 marzo avrà luogo l’estrazione finale che sorteggerà tra tutti i partecipanti i due fortunati vincitori che si aggiudicheranno i premi in palio.

