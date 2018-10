CASTELRAIMONDO - Il segretario generale uscente è stato rieletto all'unanimità. Nel suo discorso ha parlato anche dei casi di Pamela e Traini e ha fatto il punto dell'occupazione: «in 10 anni persi 10mila posti in provincia»

di Monia Orazi

(Foto e video di Andrea Petinari)

Sceglie il giorno dell’anniversario dei primi due anni dal terremoto che ha messo in ginocchio mezza provincia, la Cgil provinciale di Macerata, per il congresso che dopo quattro anni segna l’appuntamento del rinnovo delle cariche del gruppo dirigente. Alla presenza dei delegati delle diverse categorie, del direttivo regionale, dei rappresentanti sindacali e di tanti iscritti, si è tenuto oggi a Borgo Lanciano di Castelraimondo il congresso provinciale che ha portato alla riconferma di Daniel Taddei come segretario generale. L’assemblea generale lo ha eletto con 55 voti su 55. Ad aprire la giornata congressuale, dopo l’elezione delle commissioni elettorali, è stato proprio Daniel Taddei in veste di segretario uscente che ha tracciato un bilancio negativo del saldo di lavoratori in provincia, in cui negli ultimi dieci anni sono spariti diecimila posti di lavoro, di fronte al totale di 35mila persi in tutte le Marche. Ha spiegato Taddei: «Questi quattro anni sono stati veramente devastanti, abbiamo assistito allo smantellamento di alcuni diritti, tra cui il Job act e l’articolo 18, la recente sentenza della corte costituzionale ci ha dato ragione riguardo all’iniquità di questa norma, abbiamo assistito a delle politiche che hanno portato la scuola e la sanità ad arretrare, soprattutto quella pubblica a scapito del privato».

Inevitabile il riferimento al sisma, nell’analisi del segretario: «Purtroppo il nostro territorio è stato devastato dal sisma, siamo a due anni esatti dalla prima scossa del 26 ottobre dobbiamo dire che purtroppo la situazione è insostenibile sotto tutti i punti di vista, sia quella emergenziale, con i casi gravissimi di irregolarità che abbiamo riscontrato, sia dal punto di vista dei cittadini che sono costretti, dopo anni passati fuori a due o tre mesi a rilasciare le casette per le condizioni in cui sono state costruite. Purtroppo il tessuto economico e produttivo non riparte, perchè la ricostruzione sta ai primi passi e le persone non riescono a riappropriarsi del loro territorio, ma soprattutto manca il lavoro. La nostra provincia rispetto al 2008 ha perso più di diecimila posti di lavoro. Il bilancio è fallimentare, sono stati fatti tanti studi, ma le ricadute sul territorio per la ripresa occupazionale non si vedono». L’intervento di Taddei si è però aperto con un’ampia riflessione sui fatti di Macerata, a partire dall’omicidio di Pamela Mastropietro, passando per la tentata strage di Luca Traini. «Il nostro territorio è stato sconvolto da fatti gravissimi, quali l’omicidio di Pamela Mastropietro, la tentata strage di Luca Traini ed il conseguente circo mediatico che ne è scaturito – ha detto Taddei – abbiamo cercato di capire quale era la risposta migliore da dare, abbiamo contattato il sindaco, il rettore, l’Anpi. Credevamo occorresse una risposta alta, istituzionale, collettiva ed inclusiva, ma che soprattutto rispettasse il territorio, così purtroppo non è stato, per fughe in avanti e ritardi decisionali, abbiamo creduto che il problema di rigurgiti fascisti e razzisti fosse non territoriale, ma molto più generale, a malincuore abbiamo fatto domenica 18 febbraio, una manifestazione del territorio». Ha aggiunto Taddei: «La discussione da intavolare non può essere una contrapposizione duale, la democrazia è ascolto, interpretazione e proposta. La risposta da dare a Macerata, doveva essere più articolata. La tragedia di Pamela non sono solo le sue ultime ore, ma è rappresentativa della crisi di un sistema che sta fallendo e ci rimanda ai fatti di cronaca recenti a Roma. Una neo diciottenne che proviene da un disagio, dove serve che lo Stato e la comunità intervengano, perchè sappiamo quanto basso sia il tasso di successo per potersi liberare da certe dipendenze, è uscita dalla comunità e questa è la prima sconfitta. Il fatto più grave è accaduto per strada, dove lei ha incontrato un nostro concittadino, su cui dobbiamo riflettere. Lui ha approfittato di lei, che poi è stata condotta in quel sistema di morte. Siamo di fronte ad una crisi sistemica e culturale, istituzionale, c’è la droga, lo spaccio, il riciclaggio, dietro ci sono italiani. Anche la tentata strage di Traini è stata il sintomo di un malessere, acuito da politiche strumentali, che hanno alimentato l’odio ed il disagio sociale, perchè sono stati lasciati indietro gli ultimi».