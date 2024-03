di Francesca Marsili

Incendio nel parcheggio Matteotti di Tolentino, la Polizia locale indaga per cercare di risalire agli autori e ai motivi alla base del gesto che di certo ha un’origine dolosa. Passate al setaccio le telecamere in cui si vedono due ragazzi che potrebbero essere collegati con l’incendio.

Erano le 18,30 circa di ieri pomeriggio quando qualcuno ha dato alle fiamme dei bancali di legno che si trovavano accatastati al piano rialzato del parcheggio e che sembrerebbe fossero lì perché utilizzati da alcuni skater per creare una sorta di trick per le acrobazie. Spento il rogo, i vigili del fuoco di Tolentino (che non hanno trovato inneschi) hanno inoltrato la segnalazione alla procura. Sull’accaduto le indagini sono in corso da parte della Polizia locale. Gli agenti della Municipale stanno cercando di capire anche i motivi che hanno spinto qualcuno a dar fuoco ai bancali di legno (se sia un gesto diretto contro qualcuno o solo una bravata). Dalle immagini delle telecamere, stando a quanto emerge dalle indagini, si notato due persone presenti al parcheggio e che potrebbero essere coinvolte con l’incendio. Si tratterebbe di due giovani, uno di loro stava su di un motorino. Le indagini della polizia locale, comandata da Andrea Isidori, si stanno concentrando proprio sulle due figure che si notano nel video per cercare di risalire all’identità. Fortunatamente, allo scoppio dell’incendio, erano poche le auto in sosta nel piano rialzato del parcheggio Matteotti e nessuna vettura ha subito danni. Qualche danno c’è stato per il sistema elettrico.