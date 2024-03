«Nonostante i diversi ricorsi e rallentamenti, l’amministrazione ha lavorato con determinazione per garantire che il progetto della nuova casa di riposo possa finalmente diventare una realtà concreta». Nella serata di ieri, l’Amministrazione comunale di Mogliano ha tenuto un incontro pubblico nell’aula consiliare per discutere della nuova casa di riposo che sarà realizzata nell’area verde del santuario del Santuario del Santissimo Crocifisso.

Un progetto fortemente contestato da una parte della popolazione, che vorrebbe preservare l’area verde nel cuore del paese. Era stata lanciata anche l’idea, sottoscritta da diversi ex amministratori, di un referendum per trovare la collocazione ideale della nuova struttura, idea bocciata dall’amministrazione.

La sindaca Cecilia Cesetti ha aperto la serata delineando il lungo e complesso percorso che ha condotto alla fase attuale. «La scelta di delocalizzare la casa di riposo in questo specifico luogo – ha spiegato – è una scelta ponderata e motivata sia dalla sua posizione centrale, per integrare gli ospiti nella vita del paese, sia dalla constatazione che la vecchia struttura di Santa Colomba non potrà mai raggiungere gli stessi standard sismici e strutturali. L’obiettivo è quello di utilizzare in modo efficiente i fondi disponibili per assicurare un servizio adeguato e all’altezza degli standard».

Successivamente, l’ex sindaco e attuale assessore Flavio Zura ha ripercorso le dinamiche che si sono susseguite a partire dal sisma, alla donazione dell’ex Seminario e delle aree circostanti da parte dei padri Sacramentini al Comune, fino alla redazione di alcune idee progettuali.

Al termine dell’incontro, la sindaca ha sottolineato «l’importanza fondamentale della casa di riposo non solo per gli anziani, ma anche e soprattutto per le famiglie che si trovano ad affrontare e gestire malattie complesse in età avanzata».