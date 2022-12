MOGLIANO - Il consigliere regionale di FdI sposa la richiesta dei 37 ex amministratori: «Non è un segreto che la scelta del sito, vicino al Santuario dei Sacramentini, stia dividendo il sentimento dei moglianesi fra pro e contro. E' giusto chiedere direttamente ai cittadini»

«Credo che sia opportuno, a prescindere dal colore politico di appartenenza, chiedere direttamente ai cittadini di Mogliano di potersi esprimere sull’ubicazione della nuova Casa di riposo». Sono le parole del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale Pierpaolo Borroni. L’esponente di FdI interviene dopo la lettera bipartisan di 37 ex amministratori che avevano lanciano un appello per l’indizione di un referendum consultivo sul progetto della nuova casa di riposo, che l’amministrazione comunale vorrebbe realizzare nell’area verde del Santuario dei Sacramentini.

«Non è un segreto – continua Borroni – che la scelta del sito, vicino al Santuario dei Sacramentini, stia dividendo il sentimento dei moglianesi fra pro e contro. E non solo per motivi legati al sentimento religioso. Considerando che uno dei compiti del buon politico è mediare per conseguire il risultato migliore per la popolazione, voglio unirmi all’appello degli ex amministratori e chiedere all’attuale Amministrazione comunale di indire il referendum consultivo. È giusto, su determinate tematiche, che si chieda direttamente ai cittadini di esprimere il proprio giudizio. Non credo che l’ubicazione di una nuova casa di riposo debba diventare motivo di battaglia politica. Certamente, si tratta di un progetto di cui si sente la necessità. Su questo, nessuno ha da ridire. Invece, per quel che riguarda la sua ubicazione, si può e si deve discutere con serenità. Mi auguro – conclude – che si dia corso alla richiesta».